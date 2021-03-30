Ситком «Навальный на зоне» только начинается

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НОВОСТЬ ЧАСА

Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат

30 марта, вторник  |  Последнее обновление — 20:05  |  vz.ru
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Кто заработал на нападении «монстра» на Суэцкий канал

Суэцкий канал удалось открыть лишь спустя неделю Suez Canal Authority/DPA/Global Look Press
Почти неделя потребовалась на то, чтобы разблокировать Суэцкий канал после ЧП с севшем там на мель гигантским контейнеровозом. Инцидент стоимостью в 10 млрд долларов открыл глаза на необходимость альтернативного маршрута для торговли энергоресурсами. Впрочем, нефти этот инцидент преподнес большой подарок. Но не обернется ли он новым обвалом? Подробности...
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Россия усилит свое влияние в Киргизии через школьников

Русские школы появятся во всех регионах Киргизии Илья Питалев/РИА «Новости»
Во всех регионах Киргизии будут созданы русские школы. Такое решение принято министерствами образования двух стран. Конкурировать в Киргизии России придется с Турцией, претендующей на роль лидера тюркского мира, в том числе в образовании. Каких целей позволит достичь Москве эта «мягкая сила» и какие задачи решает Бишкек, разрешая у себя российские учебные программы? Подробности...
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Как русские дипломаты превратили военные неудачи в триумф

Крымская война стала военным поражением, но дипломатической победой России «Лёгкая бригада при Балаклаве», Ричард Кейтон
Ровно 165 лет назад подписанием Парижского мирного договора была завершена Крымская война. Это был первый за очень долгое время военный конфликт, в котором русская армия потерпела поражение. Однако русская дипломатия удивительным образом смогла компенсировать военные неудачи. Каким образом и благодаря чему это произошло? Подробности...
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Норвежские подлодки помогут США при нападении на Россию

Норвежские подводные лодки – крайне опасный противник Agencja Gazeta/Reuters
Норвегия становится крупным поставщиком антироссийских новостей. Звучат заявления об «опасности российских систем оружия», бомбардировщики США проводят в Норвегии учения, российскому бизнесу запрещают приобретать заводы в Норвегии. Но почти незамеченной осталась еще одна новость, куда более серьезная – и она прямо касается и норвежских, и российских подводных лодок. Подробности...
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Почему катапульта убила экипаж Ту-22М3

Ракетоносцы Ту-22М3 могут быть носителями ядерного оружия mil.ru
«Возможно, тот, кто сидел в кресле командира экипажа, от недоученности или волнения включил тумблер принудительного катапультирования». Такими словами источник газеты ВЗГЛЯД описывает основную версию трагедии под Калугой – на военном аэродроме из-за случайного катапультирования погибли три члена экипажа бомбардировщика Ту-22М3. Впрочем, есть и иные предположения. Подробности...
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Ситком «Навальный на зоне» только начинается

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живет по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить послабления, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролерам. Подробности...

Я/Мы – застрявший контейнеровоз

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вся мировая экономика и международная политика – это гигантский корабль, застрявший в инфраструктуре прошлого. А дипломаты, как и все, кто отвечает за снижение рисков при невозможности принципиальных решений, поддерживают мировую систему в состоянии искусственной комы. Подробности...

Молоко неизбежно подорожает

Олег Сирота
Олег Сирота, фермер, предприниматель
Молоко и молочные продукты действительно будут дорожать в течение двух лет, несмотря на рост объемов производства внутри страны. В чём причина? Их две, и утильсбор не на первом месте. Подробности...
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Судьбу Украины обсудят без Украины

Обсуждение: 8 комментариев

Чемпионат по русофобии в Грузии

Обсуждение: 9 комментариев

Украина решила отказаться от «Донбасса»

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Протесты в Мьянме привели к гибели более 500 человек

Количество погибших в ходе столкновений сил безопасности и участников массовых протестов в Мьянме, начавшихся в феврале, увеличилось до 510 человек. Среди погибших есть дети. Между тем западные СМИ винят Россию в поощрении военной хунты к массовым убийствам
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Гигантский контейнеровоз заблокировал Суэцкий канал

Транспортный коллапс глобального значения – так мировые СМИ описывают чрезвычайное происшествие в Суэцком канале, где 400-метровый контейнеровоз сел на мель и блокировал движение других судов. Через главную морскую артерию между Азией и Европой проходит около 10% мировых торговых маршрутов
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Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге

Предпоследние выходные марта президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели в тайге в одном из сибирских регионов. Отдых первых лиц государства включал в себя лесные прогулки – пешком и на вездеходе
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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20:09
собственная новость

Власти Челябинской области анонсировали открытие пяти библиотек нового поколения

Современные модельные библиотеки появятся до конца года в Челябинске, Магнитогорске, Усть-Катаве, Катав-Ивановске и Копейске, сообщает пресс-служба министерства культуры России.
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Как изменился уровень бытовой коррупций в России в последние годы?
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  • Не изменился
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат
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    Дмитрий Гололобов

    Ситком «Навальный на зоне» только начинается

    Дмитрий Гололобов
    адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
    		30 марта 2021, 18:50

    Алексей Анатолич Навальный пишет, обращаясь к своим поклонникам и лизоблюдам: «В моем портфолио плохого парня уже есть: признан склонным к побегу в «Кремлевском централе»; 4 выговора за 2 недели в СИЗО «Кольчугино»; 6 выговоров за 2 недели в ИК-2 «Покров».

    Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как:
    - встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъем»;
    - отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: «Пойдемте лучше кофе попьем»;
    - отказался смотреть видео лекцию, назвав ее идиотской;
    - на встрече с адвокатами был в футболке».

    Вот тот же Ходорковский никогда не осмеливался сказать начальнику отряда про «попьём кофе». Поэтому и вышел живой и здоровый. Но научить Навального правильному поведению на зоне, очевидно, не сумел.

    И полному идиоту понятно, что Алексей Анатольевич совершенно намеренно провоцирует ФСИН, которому поручено обеспечить его здоровье и относительное благосостояние на зоне. Просто ждет, когда терпение уже лопнет и его поволокут в ШИЗО, а международная общественность в один голос завопит: «Кровавый Путин хочет окончательно запытать надежду российского общества в карцере».

    Интересно, конечно, какой выход из подобной подставы найдет руководство колонии совместно с ФСИН. Уступать Алексею Анатольевичу – вообще не вариант, поскольку он живет по принципу «дай мне палец, а я откушу всю руку». Если ему позволить не смотреть видео лекции, то завтра он начнет ходить пить кофе к начальнику колонии и раздавать пинки контролерам.

    Одним словом, ситком «Навальный на зоне» еще только начинается. И у него будет несколько сезонов.

    Источник: блог Дмитрия Гололобова

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