Ну и где у нас цифровой концлагерь?

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18 января, понедельник  |  Последнее обновление — 17:02  |  vz.ru
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Россия заменит природный газ на топливо будущего

Водородная энергетика только в начале пути, но за ней будущее Sebastian Kahnert/DPA/ТАСС
Россия может стать крупным мировым производителем и экспортером водорода – одного из самых экологически чистых источников энергии. В этом уверен нобелевский лауреат Рае Квон Чунг. На чем основан его прогноз, что сегодня происходит на рынке водородного топлива и при каких условиях реально возможен водородный прорыв России? Подробности...
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Цензура американцев создает успех изобретению русских

Эрдоган покоряет аудиторию Telegram при помощи котиков t.me/RTErdogan
Цензура, которой хозяева Twitter, Google и Facebook подвергли Трампа и его сторонников, привела к глобальным последствиям. Десятки миллионов пользователей по всему миру, включая президентов, премьеров и главу ЦИК России Эллу Памфилову, отказались от использования мессенджеров и соцсетей, принадлежащих американцам. И стали пользоваться инструментом, придуманным русскими. Подробности...
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Новый «стратег» исправит проблемы российских бомбардировщиков

Еще одна фантазия на тему ПАК ДА – очень далекая от реальности КИНОКОМПАНИЯ ТРИАДА ВКС,РВСН
и ВМФ РОССИИ/YouTube
Над одним из важнейших военных проектов России приоткрыта завеса тайны – появилось изображение проекта нового стратегического бомбардировщика (ПАК ДА). Почему создание этой машины имеет столь большое значение, что мы знаем об этой программе – и почему ПАК ДА будет сильно отличаться от современных российских самолетов данного класса? Подробности...
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Берлину нужно вернуться к заветам Бисмарка

Если бы не принципы, которыми Бисмарк руководствовался в отношениях с Россией, объединение Германии могло затянуться на десятилетия Mary Evans Picture Library/
Global Look Press
Ровно 150 лет назад, благодаря политическому гению Отто фон Бисмарка, была создана Германская империя, или Второй рейх. Просуществовав менее полувека, она стала самым богатым государством Европы, но сгинула из-за того, что политические наследники «железного канцлера» стали игнорировать принципы, которыми он завещал руководствоваться в отношениях с Россией.  Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Ну и где у нас цифровой концлагерь?

Дмитрий Гололобов
Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской компании борьбы против так называемого «hate speech». Есть масса международных документов, которые просто обязывают все бороться с «агрессивными высказываниями». Подробности...

Крещенские купания – это холодная вода вместо Бога

Святослав Шевченко
Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
Каждый раз накануне Крещения все интересуются – будет ли батюшка окунаться в ледяную воду? И каждый раз удивляются ответу, что этот народный обычай не имеет прямого отношения к Церкви, а значит, делать это православным верующим не обязательно. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Байден принес в мир четыре новых войны

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Срежиссированные американские выборы, жесткие баны в социальных сетях, угрозы уголовного преследования инакомыслящих и обещания восстановить пошатнувшийся миропорядок – это не конец войны, а самое ее начало. Да не одной войны, а нескольких – жестоких, затратных и с непредсказуемым исходом. Подробности...
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Сталин или шаурма?

Обсуждение: 13 комментариев

Второй импичмент Трампа: главное

Кого убьет новая «арабская весна»

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Умер создатель «Ералаша» Борис Грачевский

Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, с конца прошлого года боровшийся с COVID-19, умер на 72-м году жизни. Коллеги отмечают, что с его смертью ушла целая эпоха и высказывают надежды на сохранение «Ералаша»
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Капитолий превратился в казарму Нацгвардии США

Палата представителей США рассматривает вопрос об импичменте президенту Дональду Трампу. А в это время коридоры Капитолия заполнили бойцы Национальной гвардии. Однако обстановка спокойная и сотни мужчин в камуфляже и с огнестрельным оружием разлеглись на полу, занимаясь своими делами. Многие спят
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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Когда вы убираете из квартиры новогоднюю елку?
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    Ну и где у нас цифровой концлагерь?

    Дмитрий Гололобов
    адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
    		18 января 2021, 16:43

    Многие все-таки слабо думают прежде, чем чего-то пишут. Небольшая истерия в СМИ и соцсетях относительно взятия под стражу «оператора ФБК» Павла Зеленского. Типичный вопль либеральной души звучит приблизительно так: «Он никого не трогал, не травил, не бил, не убивал, не грабил. Просто написал два твита с критикой и приглашением к дискуссии о политике Путина (и призывами к истреблению отдельных путинистов). На иждивении у Павла осталось четверо несовершеннолетних детей!».

    Давайте просто посмотрим на ситуацию с точки зрения не только профессионального юриста, но и просто разумного человека.

    1. Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской компании борьбы против так называемого «hate speech». Есть масса международных документов, которые просто обязывают все бороться с «агрессивными высказываниями» – начиная от UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech (стратегии ООН) вплоть до европейского Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law и Code of Conduct on countering illegal hate speech online. Россия начала бороться с «hate speech» чуть ли не позже всех европейских стран, после многократных «напоминаний». Так что не надо пытаться кричать, что все это «исключительно инициатива путинского режима». Ищите концы в Европе и ООН.

    2. Есть масса решений Европейского суда по поводу того, как надо бороться с «hate speech». Почитайте, например, Pavel Ivanov v. Russia, Jersild v. Denmark, Garaudy v. France, Fеret v. Belgium, Gunduz v. Turkey. В некоторых из них Россию даже одобрительно «похлопывают по плечу» за то, что она хоть чего-то делает.

    3. Берём британские СМИ и читаем. Independent: «Всего около 2500 лондонцев было арестовано за последние 5 лет за отправку оскорбительных сообщений через интернет. В 2015 году 857 человек было посажено за это, что представляет собой увеличение на 37 процентов по сравнению с 2010 годом».

    Фото: Сергей Карпов/ТАСС

    The Times of London: «В 2016 году полиция в Британии арестовывала в среднем девять человек в день за отправку оскорбительных сообщений через интернет». Неужели в России арестуют за посты больше 9 человек в день? Crown Prosecution Service press-release: в Британии 4 и 5 дел по «hate crime» заканчиваются обвинительным приговором. ВВС: Шотландцы хотя принять Hate Crime Act, который будет наказывать «hate speech» дома (!!). Hate Crime – Consultation Paper: 12,828 дел по «hate crime» 2018-19 - 10,817 осуждено.

    Ну и где у нас «цифровой концлагерь»? Ведь все эти десять тысяч осужденных в Британии тоже никого не убивали и не грабили.

    Источник: Блог Дмитрия Гололобова


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