Ну и где у нас цифровой концлагерь? Дмитрий Гололобов

адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер 18 января 2021, 16:43 Многие все-таки слабо думают прежде, чем чего-то пишут. Небольшая истерия в СМИ и соцсетях относительно взятия под стражу «оператора ФБК» Павла Зеленского. Типичный вопль либеральной души звучит приблизительно так: «Он никого не трогал, не травил, не бил, не убивал, не грабил. Просто написал два твита с критикой и приглашением к дискуссии о политике Путина (и призывами к истреблению отдельных путинистов). На иждивении у Павла осталось четверо несовершеннолетних детей!». Давайте просто посмотрим на ситуацию с точки зрения не только профессионального юриста, но и просто разумного человека. 1. Все эта борьба с экстремистскими и прочими агрессивными высказываниями была навязана России исключительно Европой в рамках яростной общеевропейской компании борьбы против так называемого «hate speech». Есть масса международных документов, которые просто обязывают все бороться с «агрессивными высказываниями» – начиная от UN Strategy and Plan of Action on Hate Speech (стратегии ООН) вплоть до европейского Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law и Code of Conduct on countering illegal hate speech online. Россия начала бороться с «hate speech» чуть ли не позже всех европейских стран, после многократных «напоминаний». Так что не надо пытаться кричать, что все это «исключительно инициатива путинского режима». Ищите концы в Европе и ООН. 2. Есть масса решений Европейского суда по поводу того, как надо бороться с «hate speech». Почитайте, например, Pavel Ivanov v. Russia, Jersild v. Denmark, Garaudy v. France, Fеret v. Belgium, Gunduz v. Turkey. В некоторых из них Россию даже одобрительно «похлопывают по плечу» за то, что она хоть чего-то делает. 3. Берём британские СМИ и читаем. Independent: «Всего около 2500 лондонцев было арестовано за последние 5 лет за отправку оскорбительных сообщений через интернет. В 2015 году 857 человек было посажено за это, что представляет собой увеличение на 37 процентов по сравнению с 2010 годом». The Times of London: «В 2016 году полиция в Британии арестовывала в среднем девять человек в день за отправку оскорбительных сообщений через интернет». Неужели в России арестуют за посты больше 9 человек в день? Crown Prosecution Service press-release: в Британии 4 и 5 дел по «hate crime» заканчиваются обвинительным приговором. ВВС: Шотландцы хотя принять Hate Crime Act, который будет наказывать «hate speech» дома (!!). Hate Crime – Consultation Paper: 12,828 дел по «hate crime» 2018-19 - 10,817 осуждено. Ну и где у нас «цифровой концлагерь»? Ведь все эти десять тысяч осужденных в Британии тоже никого не убивали и не грабили. Источник: Блог Дмитрия Гололобова