Ситуация с «Новичком» выглядит как стрельба из пистолета с гнутым дулом

Кажется, что даже глубоко и искренне ненавидящий Россию и Путина человек, минимально склонный к аналитическим размышлениям, никогда не сможет поверить в то, что некие российские спецслужбы демонстративно травят «врагов Путина» просроченным «Новичком».

Само слово «Новичок» теперь имеет просто мистическое звучание для ушей западного обывателя, словно его производит лично Путин в своем кабинете в Кремле.

При этом, несмотря на то, что это «ужасное боевое отравляющее вещество, капля которого способна отравить целый город», весьма условные «враги» (они же – «сакральные жертвы») упорно выживают, а на Россию накладывают новые санкции и идет новая волна агрессивного международного пиара.

Для незаинтересованного независимого наблюдателя все это выглядит, как демонстративная стрельба из архаичного пистолета с гнутым дулом, данные о котором есть у всех криминалистических лабораторий мира.

Можно, конечно, долго искать причину – для чего нужно было такое «демонстративно неудачное отравление, которое легко можно списать на Кремль»: для замены лидера оппозиции, к выборам президента в США, для наложения санкций на «Северный поток» или к событиям в Беларуси, но то, что «рук ФСБ и Путина» тут нет и быть не может – абсолютно очевидно, даже если ты не любитель чтения детективов Агаты Кристи и Чейза.

Интересно было бы провести сравнительную экспертизу российских и немецких токсикологических исследований в авторитетной независимой лаборатории – может тогда этот казус как-то разрешится.

Остается еще надеяться, что поскольку предполагаемое «место преступления» находится все-таки в России, а не в Солсбери, российское следствие уже собрало достаточно данных, чтобы опровергнуть все эти «сплетни в виде версий».

Источник: Блог Дмитрия Гололобова