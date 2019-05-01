В Крыму отреагировали на решение суда Чехии не пускать россиян в отель

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель поражен решением Конституционного суда Чехии, который разрешил владельцу гостиницы отказывать в размещении граждан России, не признающих Крым украинским.

«И в Чехии, к сожалению, есть невменяемые люди, занимающие столь деструктивную и неадекватную позицию. Поражает решение суда, которое нарушает и попирает прежде всего права человека и все морально-этические нормы», – цитирует РИА «Новости» Гемпеля.

По его словам, это говорит о европейской «лживой демократии».

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Ранее Конституционный суд Чехии не признал дискриминацией отказ владельца гостиницы «Бриони» (Brioni) в городе Острава в размещении граждан России.

Владелец отеля Томаш Крчмарж пять лет назад отказал в заселении 49 спортсменам из России, поскольку они письменно не заявили о несогласии с воссоединением полуострова с Россией.

Напомним, в марте 2014 года во время референдума 96,77% голосующих жителей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с Россией. После этого полуостров вернулся в состав России. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос по Крыму «закрыт окончательно».

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