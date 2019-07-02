Полеты российских авиакомпаний в Чехию временно разрешили

Минтранс Чехии сообщил, что полеты российских авиакомпаний в республику разрешены до 7 июля после аналогичного решения Министерства транспорта России.

В сообщении чешского ведомства указывается, что Минтранс России утром во вторник выдал разрешение на полеты Czech Airlines до 7 июля, после чего министерство транспорта Чехии «запустило ответную процедуру в отношении российских авиаперевозчиков» – полеты будут разрешены до 7 июля, передает РИА «Новости».

Во вторник Чехия аннулировала выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменили. Ограничения также коснулись авиакомпании «Победа».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении.

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