На Украине начались обыски из-за каникул Порошенко на Мальдивах

На Украине проводятся массовые обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании экс-президентом Украины Петром Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивы, сообщил юрист Андрей Портнов.

«В аэропорту «Жуляны» продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полете на Мальдивский архипелаг», – написал он в своем Telegram-канале.

Портнов также добавил, что правоохранители пришли с обыском в дом экс-главы национального банка Украины Валерии Гонтаревой, которая в данный момент проживает в Лондоне.

«Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в «Укроборонпроме» и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств», – отметил он.

Ранее сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, Госбюро подтвердило, что дел не меньше 11, однако сам бывший президент утверждает, что не заведено ни одного дела.

Последнее дело касается его поездки на Мальдивы. ГБР расследует возможные факты организации незаконной переправки через государственную границу Украины бывшего президента Украины.

Напомним, в январе 2018 года Порошенко под именем Mr Incognito Petro Ukraine летал на Мальдивские острова. Там он провел отдых с семьей на одном из самых дорогих курортов в мире – проживание в отеле стоило президенту и его спутникам не менее 276 тыс. долларов.

Позже его спросили об отдыхе на Мальдивах во время допроса в Оболонском суде Киева в ходе слушаний по делу о госизмене экс-президента Виктора Януковича. Порошенко объяснил, что поездка на Мальдивские острова не была оплачена из бюджета, а границу он якобы пересекал по своему паспорту.

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