Ушаков отказался от комментариев по делу Смоленкова

Помощник президента Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ.

Ушаков заявил журналистам: «Комментариев нет». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением, а информация о его доступе к данным спецслужб была опровергнута.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о «шпионской истории» вокруг Смоленкова.

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