Наргиз извинилась перед Валерией

Певица Наргиз Закирова в соцсетях извинилась перед коллегой Валерией и ее мужем Иосифом Пригожиным за «бестактную оговорку» в интервью, где перечислила ее в числе «телочек в туфлях».

«Прозвучало все именно так, что Валерия – это именно та самая «телочка в туфлях». Интервью было очень эмоциональным, поэтому я очень глупо оговорилась», – заявила Наргиз в Instagram.

Она отметила, что «безумно хорошо» относится к Валерии, еще раз перед ней извинилась и уточнила, что это была «просто оговорка».

Речь идет об интервью YouTube-каналу «А поговорить», где Закирова говорила о «мирных» звездах шоу-бизнеса и «телочках в туфлях», в числе которых была упомянута и Валерия.

Напомним, в начале августа лейбл MALFA Максима Фадеева расторг контракт с артисткой, после чего ей запретили исполнять музыкальные произведения продюсера и сорвали запланированный на август тур. Наргиз обвинила руководство продюсерского центра в «элементарной травле», а также заявила, что «рулит» на лейбле не Фадеев, а бывшая солистка «Серебро» Ольга Серебрякина.