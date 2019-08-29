Наргиз назвала женщину, которая «рулит» лейблом Фадеева

Певица Наргиз прокомментировала разрыв с продюсерским лейблом Максима Фадеева и рассказала, кто им «рулит».

«В лейбле рулит всем другой человек. Ее все слушаются, и она там может сворачивать горы. Будет так, как сказала она, и никак по-другому», – сказала Наргиз в интервью YouTube-каналу «А поговорить?».

При этом на уточняющий вопрос ведущей, является ли этим человеком бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина, Наргиз ответила утвердительно.

Она считает, что из-за давления Серябкиной от лейбла ушли такие певицы, как Юлия Савичева и Кристина Кошелева.

Напомним, в начале августа лейбл MALFA расторг контракт с артисткой. Ей запретили исполнять музыкальные произведения продюсера. Кроме того, центр отказался от обязательств по запланированному на август туру.

А позже Наргиз обвинила руководство продюсерского центра в «элементарной травле» и «перекрывании кислорода любыми возможными и невозможными путями».