«Убийца авианосцев» вернулся на Камчатку после модернизации

Атомный подводный крейсер «Омск» проекта 949А «Антей» вернулся в пункт постоянного базирования на Камчатке после длительного ремонта с модернизацией на Дальневосточном заводе «Звезда», сообщила пресс-служба Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту (ТОФ).

«В пункт постоянного базирования на Камчатке после ремонта с модернизацией, которые в течение четырех лет велись на Дальневосточном заводе «Звезда» в городе Большой Камень, вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Омск», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ТОФ.

По докладу командира подводного крейсера Дениса Шарыпова, материальная часть корабля исправна, личный состав здоров и готов к выполнению поставленных задач.

«На пирсе подводников встречали представители командования, родные и близкие. Начальник штаба Подводных сил ТОФ контр-адмирал Эдуард Михайлов по традиции вручил командиру крейсера жареного поросенка», – сообщили в пресс- службе округа.

29 июня атомный крейсер «Омск» был передан Тихоокеанскому флоту после восстановления технической готовности.

Подводные лодки проекта 949А «Антей» – серия советских и российских атомных подводных ракетных крейсеров (ПЛАРК), вооруженных противокорабельными крылатыми ракетами 3М45 (П-700) «Гранит» и предназначенных для уничтожения авианосных ударных соединений, за что получили неофициальное название «убийц авианосцев».

Напомним, в июне 2017 года вице-премьер России Юрий Борисов, бывший в то время заместителем министра обороны РФ, анонсировал оснащение четырех атомных подлодок Тихоокеанского флота проекта 949А «Антей» крылатыми ракетами «Калибр». Позднее он уточнил, что ТОФ может получить четыре АПЛ «Антей» с «Калибрами» уже к 2021 году.

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