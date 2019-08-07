Толпу отогнали от полицейского участка в Гонконге слезоточивым газом

Демонстранты окружили полицейский участок в Гонконге, но правоохранители разогнали толпу слезоточивым газом, сообщили СМИ.

Свыше 100 человек пришли к участку после того, как полиция задержала главу студенческого союза университета Baptist University Кита Фонга. Его подозревают в хранении оружия с целью нападения, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTHK.

Напомним, протесты в Гонконге начались в июне после того, как местные власти захотели договориться с Пекином об экстрадиции преступников на материк.

В итоге глава администрации Гонконга Кэрри Лам признала соглашение нежизнеспособным.

При этом власти Гонконга отказались амнистировать участников протестов без проведения расследования.

В понедельник участники беспорядков устроили в Гонконге транспортный хаос.

Лам заявила, что в Гонконге складывается довольно опасная ситуация, которая может нести угрозу принципу «одна страна – две системы» и национальному суверенитету.