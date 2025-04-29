Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.34 комментария
Власти Таллина убрали советскую символику с Центра русской культуры
В Таллине демонтировали бетонные серп, молот и якорь с фасада центра
С фасада здания Центра русской культуры в Таллине сняли массивную бетонную композицию весом более двух тонн с серпом, молотом и якорем, установленную в середине прошлого века.
Демонтаж советской символики с фасада Центра русской культуры в центре Таллина прошел 29 апреля, передает РИА«Новости». На здании находилась бетонная композиция весом более двух тонн, включавшая серп, молот, якорь, шесть знамен и пятиконечную звезду. Композиция была создана в годы строительства здания, с 1951 по 1954 год, в стиле сталинского ампира.
Как уточняет портал Delfi, демонтаж начался еще 21 апреля, после проведения технической экспертизы, выявившей угрозу безопасности из-за состояния конструкции. При снятии композиция начала разрушаться, поэтому ее фрагменты решено было отправить на консервацию в хранилище Таллинского городского музея.
Эстония, Латвия и Литва в последние годы усилили кампанию по устранению советского монументального наследия, особенно после начала российской спецоперации на Украине. Власти стран Прибалтики называют такие меры актом «декоммунизации» и попыткой дистанцироваться от советского прошлого.
Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Таллина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию флага ФК «Спартак» с двуглавым орлом во время прямого эфира в TikTok, а за последний год в европейских странах, преимущественно в Польше и Литве, произошли десятки случаев осквернения памятников павшим воинам.