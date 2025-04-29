В Таллине демонтировали бетонные серп, молот и якорь с фасада центра

Tекст: Евгения Караваева

Демонтаж советской символики с фасада Центра русской культуры в центре Таллина прошел 29 апреля, передает РИА«Новости». На здании находилась бетонная композиция весом более двух тонн, включавшая серп, молот, якорь, шесть знамен и пятиконечную звезду. Композиция была создана в годы строительства здания, с 1951 по 1954 год, в стиле сталинского ампира.

Как уточняет портал Delfi, демонтаж начался еще 21 апреля, после проведения технической экспертизы, выявившей угрозу безопасности из-за состояния конструкции. При снятии композиция начала разрушаться, поэтому ее фрагменты решено было отправить на консервацию в хранилище Таллинского городского музея.

Эстония, Латвия и Литва в последние годы усилили кампанию по устранению советского монументального наследия, особенно после начала российской спецоперации на Украине. Власти стран Прибалтики называют такие меры актом «декоммунизации» и попыткой дистанцироваться от советского прошлого.

Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Таллина Константина Горлова выдворили из Эстонии за демонстрацию флага ФК «Спартак» с двуглавым орлом во время прямого эфира в TikTok, а за последний год в европейских странах, преимущественно в Польше и Литве, произошли десятки случаев осквернения памятников павшим воинам.