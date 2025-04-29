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    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 мая
    NYT: Новым папой римским может стать азиат
    В России заявили об отсутствии будущего у Одессы с киевским режимом
    Марочко: Группировка ВСУ попала в полукольцо в Купянске
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Большинство христиан никогда не читало Библию

    Атеисты, пишущие о Библии: «еврейские сказки», демонстрируют не неверие, а невежество. Библия задает определенный взгляд на реальность, который, нравится нам это или нет, формирует сам воздух, которым мы дышим, и язык, которым мы говорим. Поэтому так важно знать, о чем эта книга.

    34 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Чем Россия важна для католиков

    На предстоящих выборах нового понтифика русско-украинская тема будет хоть и не главной (главным будет противостояние традиционалистов и либералов), но все равно очень существенной.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленский боится американского признания Крыма российским

    В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».

    10 комментариев
    29 апреля 2025, 15:59 • Новости дня

    Путин и Лукашенко возложили венки на Мамаевом кургане

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко вместе возложили венки к Вечному огню в Зале воинской славы на Мамаевом кургане.

    В церемонии также участвовали военнослужащие роты почетного караула, передает РИА «Новости».

    После этого лидеры России и Белоруссии прошли к могиле Маршала Советского Союза, героя Великой Отечественной войны Василия Чуйкова, где возложили два букета красных роз. Чуйков – легендарный командир времен битвы за Сталинград, командовавший войсками при освобождении Украины, Белоруссии, Польши и во время штурма Берлина.

    Историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане был открыт в 1967 году.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде. Во вторник Путин прибыл в Волгоград.

    28 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Песков ответил на вопрос о действиях России в случае отказа Киева от перемирия

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о начале перемирия ко Дню Победы вне зависимости от позиции Киева, призвал обращаться к ранее опубликованному заявлению Кремля.

    «Читайте заявление», – заявил Песков журналистам, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин объявил, что в дни празднования 80-летия Победы с 8 по 11 мая Россия приостанавливает все боевые действия в рамках спецоперации на Украине, рассчитывая на аналогичные меры со стороны Киева. Москва предупредила, что в случае нарушений Украиной перемирия Вооруженные силы РФ «дадут адекватный и эффективный ответ».

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя решение президента России Владимира Путина объявить перемирие в дни 80-летия Победы, сообщила, что Вашингтон хочет добиться постоянного прекращения огня на Украине.

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    29 апреля 2025, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale

    Военный эксперт Шурыгин: Индия меняет МиГ-29К на французские Rafale по трем причинам

    Военный эксперт объяснил решение Индии заменить МиГ-29К французскими Rafale
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Нью-Дели заменить МиГ-29К/КУБ истребителями Rafale не скажется на военно-техническом сотрудничестве Индии и России. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он объяснил закупку Индией французских машин тремя причинами.

    «Решение индийского руководства заменить самолеты МиГ-29К/КУБ французскими Rafale связано с тремя факторами», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Первый – политика Нью-Дели по диверсификации поставщиков вооружений и военной техники.

    «Индия ориентирована на российский рынок, но последние 15 лет власти стараются проводить свой курс таким образом, чтобы не зависеть только от одной страны-производителя. В сфере истребительной авиации они – помимо Москвы – сотрудничают с Парижем и другими государствами», – уточнил собеседник.

    На этом фоне он указал на призывы США к Индии закупать F-35. Однако, как отметил Шурыгин, американский самолет – «очень дорогой и крайне переоцененный». Отсюда вытекает второй фактор, почему индийское руководство заменяет «МиГи» на Rafale – доступность истребителей. «Французская машина достаточно «возрастная», и она, что называется, по карману Дели», – пояснил эксперт.

    Наконец, третий фактор – опасение вторичных санкций: «Поскольку на сегодняшний день Москва находится под всевозможными рестрикциями, то, возможно, Индия просто опасается закупать российскую технику». По его оценкам, в связи с нынешней сделкой между Нью-Дели и Парижем не возникнет каких-либо последствий для военно-технического сотрудничества Индии и России.

    «Говорить о том, что индийские власти откажутся от нашего оружия или истребителей, – это ерунда. Первоочередная задача России в настоящее время – насыщать свои Вооруженные силы новой техникой. А поставки за границу, я думаю, начнут восстанавливаться и активизироваться после окончания спецоперации», – заключил Шурыгин.

    Ранее правительство Индии заключило с Францией контракт на поставку 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D. Как сообщило минобороны республики, сумма сделки составила 630 млрд индийских рупий (более 7,4 млрд долларов).

    Ожидается, что разработанные французской компанией Dassault Aviation самолеты заменят палубные истребители МиГ-29K и МиГ-29KУБ, которые базируются на индийских авианосцах Vikramaditya и Vikrant. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет The Hindu.

    Как уточнило индийское военное ведомство, из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре – это двухместные тренировочные Rafale-D. Истребители будут поставлять с 2028 по 2030 год, а экипаж пройдет обучение во Франции и Индии. Сейчас в стране уже эксплуатируют 36 самолетов Rafale, приобретенных у Парижа в 2016 году.

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    28 апреля 2025, 19:01 • Видео
    Зачем России перемирие на юбилей Победы

    В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

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    28 апреля 2025, 18:39 • Новости дня
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    Появились кадры боевой работы военных КНДР в Курской области
    @ ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Опубликованы кадры совместной работы российских и северокорейских военных при освобождении Суджанского района Курской области.

    На видео видно, как бойцы двух стран координируют действия и ведут прицельный огонь по позициям Вооруженных сил Украины, передает РИА «Новости».

    В субботу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

    Герасимов отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    29 апреля 2025, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая

    Политолог Скачко: Отказом от перемирия на 9 Мая Киев выбивает мирную повестку из рук Трампа

    Эксперт объяснил отказ Зеленского от перемирия на 9 Мая
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Отказ Владимира Зеленского от перемирия на 9 Мая осудят в Белом доме, но попытаются оправдать в Европе, обвиняя Москву в коварстве, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее на Банковой отвергли инициативу России о трехдневном прекращении огня.

    «Зеленский требует месячного перемирия вместо трехдневного, чтобы ВСУ успели перегруппироваться в зоне СВО, наладить логистику, подтянуть резервы на критические участки. За три дня они просто не успеют этого сделать», – пояснил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

    «В поведении Зеленского есть и политический смысл. За месяц перемирия он хочет переговорить с новым канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, слетать в Британию и Францию, выработать совместную тактику для очередной попытки склонить на свою сторону президента США Дональда Трампа», – продолжил он.

    «Зеленский выбивает мирную повестку из рук Трампа. Если в США обратят внимание на отказ Банковой от предложения Путина, Белый дом осудит, а затем заставит Киев согласиться на прекращение огня. Мы увидим повторение сценария пасхального перемирия, которое Украина сначала отвергла, а потом была вынуждена принять», – спрогнозировал собеседник.

    «В свою очередь, европейские политики, скорее всего, в заявлениях и СМИ запустят оправдательную риторику, сводящуюся к тому, что Украина поступает правильно, а Россия коварна», – указал он. «Если мыслить логически, то Киеву, как проигрывающей стороне, важно добиться полного прекращения огня и затем переходить к политическим договоренностям. Для Москвы же окончательное перемирие допустимо лишь при согласовании гарантий и выполнении всех условий, затрагивающих первопричины украинского кризиса», – подчеркнул аналитик.

    «Как бы то ни было, мирные инициативы России показывают Западу истинное лицо офиса Зеленского. Полагаю, это будет учитываться при выработке итоговых соглашений. Москва честно соблюдает договоренности, показывает готовность к урегулированию и диалогу. Киев же приходится принуждать даже к двухдневному перемирию, как это было на Пасху, которое ВСУ все равно нарушают», – резюмировал эксперт.

    Ранее Владимир Зеленский назвал предложение российского лидера Владимира Путина о трехдневном перемирии с 8 по 10 мая манипуляцией. «Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней», – сказал Зеленский.

    Москва объявляет перемирие в дни празднования 80-летия Победы. Из сообщения Кремля следует, что российские силы намерены остановить боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. «Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», – говорится в заявлении.

    В случае нарушений со стороны ВСУ Россия даст адекватный и эффективный ответ. Кроме того, Москва в очередной раз заявила о готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли России: «Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства».

    Напомним, нечто подобное происходило и после того, как Владимир Путин предложил 30-часовую приостановку огня в честь празднования Пасхи. Тогда Зеленский отказывался присоединяться к соглашению, однако в последствии нехотя согласился. В итоге за отведенное время, по данным Минобороны, ВСУ успели нарушить «режим тишины» 4,9 тыс. раз.

    Японский сенатор Мунэо Судзуки раскритиковал Зеленского за отказ от инициатив Москвы, сравнив ситуацию с окончанием Второй мировой войны, когда японское командование призывало воевать до последнего и использовать в боях женщин и детей, что привело к трагическим последствиям.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как перемирие в честь 80-летия Победы проверит готовность Украины к миру.

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    29 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Система ПВО за 2,5 часа сбила 51 украинский дрон над пятью регионами России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны за 2,5 часа ликвидировала 51 украинский беспилотник, атаковавший несколько областей страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что с 20.20 до 23.00 по московскому времени средствами ПВО были уничтожены 51 украинский беспилотник самолетного типа.

    Наибольшее количество дронов, а именно 40, было сбито над Курской областью. Еще пять беспилотников ликвидированы над Орловской областью, два – над территорией Республики Крым.

    Кроме этого, три БПЛА сбиты над акваторией Черного моря и еще один – над Белгородской областью.

    Ранее сообщалось, что в результате ударов дронами и обстрелов были разрушены жилые дома, автомобили и хозяйственные постройки в четырех районах Брянской области.

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    29 апреля 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин прибыл в Волгоград
    Путин прибыл в Волгоград
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл в Волгоград, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и губернатором области Андреем Бочаровым.

    Путин и Лукашенко примут участие в форуме Союзного государства «Великое наследие – общее будущее», передает ТАСС.

    В рамках визита оба лидера посетят Мамаев курган, где почтят память героических защитников Сталинграда в преддверии 80-летия Победы. Вечером Путин проведет отдельную встречу с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

    Накануне Кремль объявил, что встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится во вторник в Волгограде.

    В начале апреля лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили предстоящие совместные учения вооруженных сил «Запад-2025».

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    28 апреля 2025, 17:28 • Новости дня
    Журналистку Таратуту объявили в розыск

    МВД России объявило в розыск журналистку Таратуту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Юлия Таратута, признанная иноагентом в России, объявлена в розыск МВД, следуеь из базы розыска ведомства.

    В базе ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

    Журналистка была внесена в список иноагентов 16 декабря 2022 года. В настоящее время Таратута находится за пределами России.

    В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело против журналистки Юлии Таратуты, обвиняемой в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

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    28 апреля 2025, 22:28 • Новости дня
    Захарова заявила о необходимости денацификации Украины для защиты детей

    Tекст: Александра Юдина

    Денацификация Украины необходима, чтобы никто не смог ударить ребенка за использование русского языка, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она связала денацификацию Украины с необходимостью оградить детей от насилия из-за использования русского языка.

    По ее словам, денацификация нужна для защиты детей разных национальностей, чтобы никто не мог ударить их бутылкой по голове или запретить говорить на родном языке.

    Официальный представитель МИД России также добавила, что гордость за свою страну невозможно привить подобным насилием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский и советский актер театра и кино Богдан Бенюк предложил жестко наказывать детей за использование русского языка, заявив о необходимости физического воздействия.

    Ранее глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак сообщил, что украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения.

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    28 апреля 2025, 19:56 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности публичного обсуждения планов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва фиксирует поток публикаций о предложениях президента США Дональда Трампа по Украине, однако официальные обсуждения могут вестись только в закрытом формате, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Огромное количество публикаций. Но какое-то публичное обсуждение всех этих нюансов невозможно. Это возможно только в закрытом, дискретном режиме», – отметил Песков, передает ТАСС. Он добавил, что подробности обсуждать публично невозможно, подобные вопросы рассматриваются исключительно конфиденциально.

    Песков отмечал важность закрытого характера переговоров по вопросам урегулирования на Украине и обратил внимание на опасность обезличенных сообщений в СМИ.

    Ранее издание Times сообщило о планах Дональда Трампа закрепить Крым и Донбасс за Россией.

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    28 апреля 2025, 18:23 • Новости дня
    Правкомиссия одобрила законопроект об уголовном наказании для дропперов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для так называемых дропперов.

    Об этом сообщили в аппарате вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко, передает ТАСС.

    «Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о введении уголовной ответственности для дропперов – посредников, помогающих мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги. Дропперы оформляют банковские карты или электронные кошельки на себя, а затем передают их преступникам за вознаграждение (в среднем от 15 до 30 тыс. рублей)», – говорится в сообщении аппарата.

    Сейчас действующие законы не предусматривают прямой ответственности за работу дропперов. Основная сложность заключается в том, что посредники не считаются непосредственными участниками хищения, их действия не имеют состава преступления по текущему законодательству.

    Ранее Центральный банк назвал три типа дропперов в схемах мошенников. Руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как защититься от дропперов и самому не стать дропом.

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    28 апреля 2025, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов

    Путин поручил проанализировать поддержку жителей приграничных регионов России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации вместе с кабмином проанализировать меры поддержки людей в Курской области, а также во всем приграничье.

    «Надо еще раз проанализировать вместе с правительством, что мы должны сделать конкретно в этом регионе, вообще в приграничье, для того чтобы поддержать людей, дать им возможность пройти через эти непростые испытания достойно, в срок, вовремя и в полном объеме выполнить все обязательства со стороны государства перед нашими людьми», – сказал глава государства на встрече с председателем верхней палаты парламента Валентиной Матвиенко, передает ТАСС.

    Ранее российское правительство выделило дополнительные средства для выплаты компенсаций семьям Курской области, вынужденным покинуть дома из-за обстрелов.

    В понедельник президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов подчеркнул важность повторной помощи жителям приграничья, вынужденным неоднократно покидать жилье из-за боевых действий.

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    29 апреля 2025, 09:37 • Новости дня
    Минфин предложил НДС на аренду майнинговых мощностей

    Минфин предложил обложить аренду майнинговой инфраструктуры НДС

    Tекст: Ирма Каплан

    Минфин выступил с инициативой обложить налогом на добавленную стоимость аренду инфраструктуры для майнинга цифровых валют и упростить налогообложение руды.

    Министерство финансов предложило облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) аренду инфраструктуры для майнинга цифровой валюты, а также установить нулевую ставку НДС на продажу руды.

    «Предлагается установить, что НДС будет исчисляться российским налогоплательщиком при сдаче в аренду майнинговой инфраструктуры, а также при предоставлении в режиме реального времени вычислительной мощности для майнинга», – сказано в размещенном на сайте ведомства предложении.

    Минфин также предложил установить нулевой НДС при реализации руды, концентратов и других промышленных продуктов, содержащих драгоценные металлы налогоплательщикам, которые добывают драгметаллы, аффинажным организациям с правом аффинажа драгметаллов, для аффинажа.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов предложил первому вице-премьеру РФ Денису Мантурову обнулить на 15 лет налог на редкие металлы.

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    29 апреля 2025, 11:22 • Новости дня
    Конгрессмен Уилсон пообещал пранкерам работать против России в Конгрессе

    Конгрессмен Уилсон назвал членство Украины в НАТО логичным на примере Швеции

    Tекст: Ирма Каплан

    В разговоре с российскими пранкерами конгрессмен-республиканец Джо Уилсон высказал поддержку вступлению Украины в НАТО, сравнив ситуацию со Швецией, отказавшейся от нейтралитета ради альянса.

    Конгрессмен-республиканец Джо Уилсон в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), заявил о поддержке вступления Украины в НАТО, размещении миротворцев на Украине и методичной работе против России в Конгрессе.

    «Русофобия у Уилсона никуда не делась: он заявил, что демократы и республиканцы будут продолжать работать сообща в Конгрессе против нашей страны. Россию конгрессмен обозвал "заправочной станцией, маскирующейся под страну" и помечтал о том, чтобы убрать из Сирии российские базы», – рассказали пранкеры в своем Telegram-канале.

    По мнению русофоба Уилсона, Украину надо принимать в НАТО, как когда-то была приняла  Швеция, 200 лет державшая нейтралитет.

    «Мы никогда не могли представить, что Швеция откажется от двухсот лет нейтралитета, чтобы стать частью НАТО», – заявил американец.

    Он уточнил, что в случае прекращении огня на Украине там обязательны миротворцы.

    «Я не хочу отдавать никакую территорию. Но если это произойдет, конечно, там будут миротворцы», – добавил он, объясняя свою позицию тем, что российский президент «пытается воссоздать рухнувший Советский Союз».

    Ранее президент США Дональд Трамп негативно оценивал перспективу вступления Украины в НАТО, так как считал стремления Киева присоединиться к альянсу причиной текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог заявил в апреле о том, что вопрос о присоединении Украины к Североатлантическому альянсу  давно не стоит на повестке и не рассматривается как реальная перспектива.

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    29 апреля 2025, 15:23 • Новости дня
    Новую схему мошенничества при диспансеризации раскрыли в Подмосковье

    Мошенники в Подмосковье требовали данные карт, представляясь медработниками

    Tекст: Ирма Каплан

    Жители Подмосковья столкнулись с новой мошеннической схемой, в которой злоумышленники под видом медработников получают доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги», сообщил телеканал «360».

    Жители Подмосковья выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются работниками медучреждений, предлагают пройти диспансеризацию и просят подтвердить запись на прием с помощью кода из СМС, сообщил телеканал «360».

    Когда мошенники получают доступ к аккаунту на «Госуслугах», они перезванивают от имени службы поддержки и убеждают обратиться в Росфинмониторинг якобы для защиты средств, после чего выманивают данные банковских карт.

    Мингосуправления Подмосковья призывает никогда не сообщать коды из СМС посторонним,  всегда использовать двухфакторную аутентификацию и помнить, что настоящие сотрудники госучреждений никогда не просят предоставить данные банковских карт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, телефонные мошенники начали применять новый сценарий обмана, когда после получения кода из СМС признаются жертве в мошенничестве и вынуждают ее подчиняться дальнейшим инструкциям.

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    28 апреля 2025, 21:42 • Новости дня
    Донецк стал площадкой федерального марафона «Знание. Первые» в новых регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В столице Донбасса прошла церемония открытия федерального марафона «Знание. Первые» в новых регионах, посвященного 80-летию Победы, с участием ветеранов и молодежи.

    Открытие прошло в Донецке при поддержке Министерства молодежной политики региона, сообщается на сайте общества «Знание».

    В приветственном видеообращении глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отметил важность сохранения исторической памяти и подчеркнул роль молодежи в этом процессе. Он заявил: «Сегодня в центре внимания тема победы в Великой Отечественной войне. Мы должны знать, что без побед прошлого не было бы настоящего и будущего. Это наша общая память. Радует, что молодежь играет ключевую роль в ее сохранении».

    Врио председателя правительства ДНР Андрей Чертков выступил с лекцией о трудовых подвигах женщин Донбасса в годы войны, отметив, что их стойкость и труд стали примером для всех поколений. После лекции студенты донецких вузов обсудили с Чертковым вопросы сохранения исторических памятников, поддержки волонтерских движений и развития городов.

    Студентка Донецкого государственного университета Елизавета Козлова прокомментировала итоги диалога, заявив, что лекция вдохновила ее выбрать путь в молодежной политике и осознать важность поддержки своей родины даже вне фронта.

    Федеральный просветительский марафон «Знание. Первые» проходит с 28 по 30 апреля, центральной площадкой стал город Москва — Музей Победы на Поклонной горе. Масштабное событие посвящено 80-летию Великой Победы и объединило молодежь с героями, ветеранами, первыми лицами государства, деятелями культуры и искусства, науки и общественности. В этот раз к марафону присоединились не только российские ребята, но и представители Узбекистана, Беларуси, Таджикистана, Венгрии, Казахстана, Анголы, Мадагаскара и Монголии.

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    Почему отложен проект единой валюты БРИКС

    Страны БРИКС решили, что пока не время переходить на единую валюту, но активно обсуждают переход на национальные валюты в торговле. Россия в этом плане достигла впечатляющих результатов: уже 90% расчетов со странами БРИКС проходят не в долларах, а в нацвалютах. Почему для единой валюты БРИКС еще не время, и когда оно настанет? Подробности

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    Россия и КНДР вскрыли военное лицемерие Запада

    Россия и КНДР официально подтвердили участие северокорейцев в освобождении Курской области. В ответ западные страны раскритиковали сближение Пхеньяна и Москвы. Однако эксперты отмечают: громкие заявления США и ЕС беспочвенны. В то время как присутствие северокорейских военных в Курской области регламентировалось союзническим договором с Россией, отправка западных наемников на Украину остается нелегальной до сих пор. Подробности

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    «Семь месяцев во мраке». Жители Суджи рассказали о жизни под украинской оккупацией

    Накануне полного освобождения Курской области от украинских вооруженных формирований спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с теми, кто с начала августа прошлого года и до середины марта был под оккупацией ВСУ. Жители Суджанского района рассказали о семи месяцах ежедневных испытаний — и о том, с чем они вышли из статуса «без вести пропавших». Подробности

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    За что Скандинавия выгоняет российских релокантов

    Швеция и Финляндия невольно стали способствовать разоблачению мифов о «тоталитарной России», и об этом свидетельствует их отношение к российским беглецам-релокантам. Оказалось, что скандинавские чиновники чаще всего не верят заявлениям беглецов о каких-либо угрозах, которые якобы ждут их на родине. И это не единственная причина, по которой местные миграционные службы противоречат постулатам собственной русофобской пропаганды. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Зачем России перемирие на юбилей Победы

      В дни празднования 80-летия Победы, с 8 по 11 мая, Россия приостанавливает боевые действия в рамках спецоперации на Украине. Разумеется, это будет «тишина в ответ на тишину», то есть решение за Киевом. Зачем России такое перемирие?

    • «Мировое правительство» определилось насчет женщин

      Премьер-министр Великобритании изменил свое мнение о том, кого можно считать женщинами и бывают ли у женщин чисто мужские органы. К тому его подтолкнуло решение Верховного суда. Кажется, «мировое правительство» решило закрыть проект по распространению трансгендерного безумия.

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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