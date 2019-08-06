NYT заявила о сходстве исламизма и «белого террора»

Радикальный исламизм и «белый террор» крайне схожи в своих проявлениях, особенно это заметно на примере недавних инцидентов в Эль-Пасо (Техас, США) и Крайстчерче (Новая Зеландия), пишет британский журналист Макс Фишер.

Фишер в своей статье для The New York Times проанализировал инцидент со стрельбой в американском городе Эль-Пасо, где погибли 20 человек. Задержанный после происшествия стрелок – 21-летний Патрик Крузиус – заявил, что своими действиями он решил «защитить США от вторжения латиноамериканцев».

Автор статьи для NYT указывает, что «белый террор» демонстрирует заметные параллели с джихадизмом под руководством «Исламского государства*» (террористическая организация, запрещенная в России – прим. ВЗГЛЯД). Так, в обоих случаях есть «апокалиптическая идеология», предсказывающая и обещающая ускорить конфликт цивилизаций, который поглотит весь мир. Также в обоих случаях присутствует демонстративное, неизбирательное насилие, которое якобы должно привести к «последней битве».

Кроме того, и в том, и в другом случае ведется вербовка новобранцев в соцсетях. Фишер подчеркивает, что развитие социальных сетей привело и к ускоренному развитию децентрализованных террористических движений – радикалам стало легче находить друг друга, легче распространять свою идеологию. Кроме того, «белые радикалы» используют Сеть для размещения видео и фото совершенных преступлений, как делают это и исламисты.

При этом имеется и огромное различие – «Исламское государство» имеет лидеров, в то время как у последователей «белого террора» отсутствует какое-либо формальное управление. Из-за этого труднее отслеживать последователей «белого террора», а также предотвращать организуемые ими преступления.

Напомним, в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо, погибли 20 человек. Перед нападением подозреваемый 21-летний белый мужчина опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала этот инцидент.