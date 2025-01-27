Вильфанд сообщил о возможных температурных рекордах в Москве

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что последняя пятидневка января в Москве может стать рекордно теплой. В понедельник, 27 января, дневная температура в столице может достигать от плюс 4 до плюс 6 градусов, что превысит рекорд 1914 года в плюс 3 градуса.

Вильфанд уточнил, что ночная температура 27 января также будет высокой, до плюс 3 градусов. На следующий день, 28 января, ожидается температура от плюс 3 до плюс 5 градусов, что может превысить рекорд 1923 года в 3,1 градуса тепла.

Метеоролог также отметил, что аналогичная ситуация может сложиться и 29 января. В 2001 году рекорд этого дня составлял плюс 2,9 градуса, но прогнозы говорят о повышении температуры до плюс 6 градусов. «Рекорды будут щелкаться как орешки», – подчеркнул Вильфанд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе 2025 года в Москве назвали рекордно теплым месяцем. Синоптики прогнозировали повышение температуры на 75-85% территории России. В Москве температура может повыситься до четырех градусов.