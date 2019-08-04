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4 августа, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:45  |  vz.ru
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МВФ предложил России рискнуть деньгами

Слепо следовать рекомендациям МВФ бывает опасноФото: Yuri Gripas/Reuters
Международный валютный фонд советует России вкладывать средства Фонда национального благосостояния в зарубежные активы. Тогда будущее россиян будет защищено, считает фонд. В прошлом следование рекомендациям МВФ порой приводило страны к глубокому кризису, а их игнорирование, наоборот – к финансовому расцвету. В новых советах фонда для России экономисты тоже увидели существенные риски. Кто прав? Подробности...
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Трамп готовит ловушку для новейших вооружений России

Трамп понимает, что достигнуть превосходства в мире можно путем контроля над ядерным оружиемФото: OMER MESSINGER/EPA/ТАСС
Президент США заявил о готовности заключить с Россией и Китаем договор о сдерживании ядерных вооружений в условиях, что ДРСМД уже отменен, а продление СНВ-3 под вопросом. Эксперты уверены, что таким образом Вашингтон хочет избавиться от угрозы, которые несут новейшие разработки российского ВПК. Получится ли? И что на это скажет Китай? Подробности...
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«Охотник» станет напарником Су-57

О новом беспилотнике мало что известно – нет даже его свежих изображенийФото: instagram.com/fighter_bomber_
Новейшая разработка российского ВПК, тяжелый беспилотник С-70 «Охотник», совершил первый полет. Созданный АО «Компания «Сухой» БПЛА поражает своими размерами и потенциальными возможностями. Какие задачи будут поставлены перед «Охотником» и как его разработка связана с российским истребителем пятого поколения Су-57?  Подробности...
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Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человекФото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Дети, которые кричат «мусора позор России», тоже ваши

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Вот на митинге человек объявляет минуту молчания по жертвам русской агрессии. И тут же: это не наш, он провокатор. Как не ваш? Может и митинг не ваш? А чей тогда? Подробности...

Постоянное дежавю протеста

Максим Соколов, публицист
Таков вообще закон революций. Успех должно хоть немного, но развивать. Но гражданам августовской Москвы не хочется революций. Так что с большой долей уверенности нас ждет затухание турбулентности. Хотя нервы еще потреплют – как же без этого? Подробности...
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Сова на глобусе оппозиции

Александр Брод, Член СПЧ, сопредседатель ассоциации «Гражданский контроль»
Уже неделю в интернете гуляет обращение отдельных членов научно-экспертного совета при ЦИК. Гремучая смесь колокольного набата и поминальной молитвы. Мне даже жаль ученых мужей, подающих себя в роли таксидермистов-глобализаторов. Подробности...
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              Бойню в Техасе спровоцировала теория «Великой замены»

              Жертвами стрельбы в Техасе стали 20 человек   4 августа 2019, 16:56
              Фото: IVAN PIERRE AGUIRRE/EPA/ТАСС
              Текст: Алексей Нечаев

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              В Техасе на границе с Мексикой, в торговом центре городка Эль-Пасо, произошла стрельба, жертвами которой стали 20 человек. Полиции не составило труда задержать стрелка, который объяснил свои действия желанием «защитить США от вторжения латиноамериканцев». В своем манифесте убийца упомянул о мартовском теракте в Крайстчерче. Эксперты отмечают: бойни в Техасе и Новой Зеландии имеют общие социально-экономические корни.

              В субботу на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас) произошла стрельба. По данным властей, в результате бойни в магазине Walmart погибли 20 человек, еще 26 – ранены. Позже выяснилось, что среди погибших есть не только граждане США, но и Мексики.

              Известна и личность подозреваемого – это 21-летний Патрик Крузиус, проживающий в том же штате. При этом New York Post уточняет, что нападавший был вооружен АК-47, однако в городской полиции пока не подтверждают это. Под стражу взят еще один человек, но пока не сообщается, причастен ли он к стрельбе.

              Власти США незамедлительно отреагировали на произошедшее. Так, глава государства Дональд Трамп в своем Twitter назвал стрельбу ужасной. Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Грегом Эбботтом, «чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства». Позднее Трамп назвал стрельбу в ТЦ проявлением трусости. По мнению Трампа, «не существует никаких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей».

              Сам же Крузиус перед нападением опубликовал на своей странице в Twitter манифест под названием «Я ненавижу латиноамериканцев». В нем на нескольких страницах стрелок заявляет, что своими действиями он защищает США от иностранного «нашествия» и «вторжения латиноамериканцев в Техас», так как, по его словам, от наплыва иностранцев страдает культура и экономика Соединенных Штатов.

              «Я просто защищаю мою страну от этнической и культурной замены, которую приносят они своим вторжением», – пишет Крузиус. Кроме того, он заявил о своем согласии с теорией «Великой замены», согласно которой белые народы стран Европы замещаются неевропейскими народами из стран третьего мира.

              Не удивительно, что Крузиус поддержал мартовский теракт в новозеландском городе Крайстчерч. Напомним, в результате трагедии тогда погибли 50 человек, еще столько же пострадали. Нападавшие точно так же транслировали происходящее в Сети, а перед нападением опубликовали националистический манифест

              По мнению руководителя Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО) Василия Колташова, техасская и новозеландская бойни имеют общие социально-экономические корни.

              «Такие трагедии являются признаками кризиса либеральной демократии. Действия стрелков ни в коем случае нельзя одобрять или оправдывать. К тому же они иррациональны, так как не только не решают проблему, но и дают повод для обличительной кампании против националистов и консерваторов. Но природа этих действий понятна», – сказал Колташов газете ВЗГЛЯД.  

              «Это вызвано возмущением, которое есть в определенной части американского общества. Люди недовольны разрушением института семьи, разрушением среднего и рабочего класса, его разорения с помощью налогов, а также недовольны моральным давлением в отношении белых мужчин, которые якобы и так имеют привилегии в обществе. И поскольку они находятся под воздействием пропаганды – их действия становятся деструктивными, как в случае со стрельбой в Эль-Пасо», – пояснил эксперт.

              По его словам, последним случаем рационального ответа американцев на складывающуюся ситуацию было голосование за Дональда Трампа в 2016 году.  

              «Но с тех пор консервативное брожение до сих пор не может перерасти в полноценное политическое движение. Отсюда эти безумные индивидуальные акты, которые тут же оборачиваются против консервативно настроенных людей.

              Именно на них сейчас обрушится поток пропаганды, где их обвинят во всем произошедшем», – прогнозирует Колташов.

              Он также отметил, что теория «Великой замены», которую поддержал техасский стрелок, ошибочна, хотя с точки зрения экономики «она возникла небезосновательно».

              «Сейчас на Западе действительно идет процесс разрушения наиболее развитых групп общества, которые являются носителями протестантской трудовой этики. Элиты пытаются расщепить эти группы, завозя мигрантов из менее развитых стран, которыми очень легко управлять. Их используют как средство вытеснения коренного населения с рабочих мест. Они бесправны, потому с ними выгоднее работать, чем со специалистами, которым по закону полагается хорошая зарплата», – поясняет Колташов.

              Такие действия, по словам эксперта, раскалывают общество и «создают ситуацию гниения внутри американского белого среднего класса».

              «И вопрос расы здесь не играет роли. Если бы американские белые мужчины были такими же малограмотными – против них не было бы смысла вести специальную борьбу. А так против традиционного американского рабочего класса идет война. И Европы это тоже касается», – считает политолог.

              «Но выйти из этой ситуации можно только в индивидуальном порядке – то есть бежать из США, потому что Трампу не удастся переломить ситуацию. Он отказался вести войну за перестройку в Республиканской партии, он застрял в компромиссах с представителями Демократической партии, потому ему уже не удастся изменить ход событий в Америке», – заключил Колташов.


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