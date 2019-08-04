Трампа ужаснул расстрел американцев в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что в американском городе Эль-Пасо произошла «ужасная» стрельба, с места происшествия поступают сообщения о «множестве убитых».

«Ужасная стрельба в Эль-Пасо. Сообщения очень плохие, множество убитых», – написал Трамп в своем Twitter.

Он добавил, что обсудил произошедшее с губернатором штата Греггом Эбботом, «чтобы пообещать полную поддержку федерального правительства».

По последним данным, в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), погибли 19 человек, еще 40 человек получили ранения.

Подозреваемый Патрик Крузиос задержан полицией. Перед нападением на торговый центр в Техасе он опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.

По сведениям The New York Post, нападавший был вооружен автоматом типа АК-47.

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