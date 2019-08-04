Трамп назвал стрельбу в Эль-Пасо проявлением трусости

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что стрельба в американском Эль-Пасо является проявлением трусости.

«Стрельба в Эль-Пасо (штат Техас) – это не только трагедия, это проявление трусости. Я вместе со всеми в этой стране осуждаю сегодняшний акт ненависти. Не существует никаких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей», – заявил Трамп в своем Twitter.

Ранее Трампа ужаснул расстрел американцев в Техасе.

По последним данным, в результате стрельбы, открытой в торговом центре американского города Эль-Пасо (штат Техас), погибли 20 человек.

Перед нападением на ТЦ подозреваемый 21-летний белый мужчина опубликовал манифест, в котором поддержал теракт в мечети новозеландского города Крайстчерч.