Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на маленькую, мирную, просвещенную и либеральную Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!0 комментариев
В Башкирии автобус с пассажирами опрокинулся в кювет
В Башкирии рейсовый автобус с десятью пассажирами опрокинулся в кювет
В Краснокамском районе Башкирии рейсовый автобус с десятью пассажирами съехал в кювет и опрокинулся, двое пассажиров получили медицинскую помощь на месте происшествия.
Как сообщает ТАСС, в Краснокамском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. На 10-м км автодороги Нефтекамск – Уфа рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Нефтекамск – Карманово, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся.
В автобусе находились десять пассажиров. В результате инцидента двое пассажиров нуждаются в медицинском осмотре, остальные пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники медслужбы, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.
Обстоятельства и причины аварии в настоящее время выясняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Магнитогорск – Ира в Баймакском районе Башкирии пострадали шесть человек, а пострадали десять детей.