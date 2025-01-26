В Башкирии автобус с пассажирами опрокинулся в кювет

В Башкирии рейсовый автобус с десятью пассажирами опрокинулся в кювет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает ТАСС, в Краснокамском районе Башкирии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. На 10-м км автодороги Нефтекамск – Уфа рейсовый автобус ПАЗ, следовавший по маршруту Нефтекамск – Карманово, по неизвестной причине съехал в кювет и опрокинулся.

В автобусе находились десять пассажиров. В результате инцидента двое пассажиров нуждаются в медицинском осмотре, остальные пассажиры не пострадали. На месте происшествия работают сотрудники медслужбы, которые оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Обстоятельства и причины аварии в настоящее время выясняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ДТП с пассажирским автобусом на автодороге Магнитогорск – Ира в Баймакском районе Башкирии пострадали шесть человек, а пострадали десять детей.