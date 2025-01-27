  • Новость часаРоссийские войска выбили ВСУ из Новоандреевки на западе ДНР
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    Россия – это Нео. Еще в самом начале пути, когда личное сражение с Матрицей уже идет. Но весь масштаб этой борьбы и ведущая личная роль в сражении пока не осознаны. Действует еще притягательный соблазн закодированной прошлой жизни.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

    12 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

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    27 января 2025, 07:34 • Новости дня

    Украинские военные в Часовом Яре выдавали себя за мирных жителей

    Местный житель сообщил о маскировке ВСУ под гражданских в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Часовом Яре украинские военные использовали гражданскую одежду и маскировали технику, что позволило им скрываться среди мирного населения.

    Украинские военные в Часовом Яре притворялись мирными жителями, сообщил местный житель Павел Морковин, передает РИА Новости. Для маскировки они одевались в гражданскую одежду, создавая видимость мирного населения. Морковин рассказал, что видел минометчиков в гражданской форме, которые вели обстрелы с его соседнего огорода.

    Морковин отметил, что у командира украинских военных была бирка с указанием «17-я бригада», а ранее он видел и «27-я бригада». Кроме того, на позиции была установлена большая антенна и радар, накрытый сеткой, размером чуть больше холодильника, что выдавало принадлежность к военной технике.

    Житель пояснил, что для неподготовленного наблюдателя подобная маскировка действительно могла создать иллюзию того, что военные являются гражданскими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре, а также выбили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре в ДНР. В микрорайоне Северный Часова Яра происходили бои с участием штурмовиков.

    25 января 2025, 07:47 • Новости дня
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре

    Военные ликвидировали часть окруженных украинских солдат в Часовом Яре ДНР

    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Российские войска уничтожили часть украинских боевиков, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, российские войска уничтожили часть солдат ВСУ, оказавшихся в окружении в Часовом Яре, передает ТАСС.

    «Часть из них уже ликвидирована, но есть еще очаги сопротивления», – заявил он. При этом Марочко отметил, что российские войска продолжают подавлять огневые точки противника и пресекать попытки украинских солдат вырваться из окружения.

    До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска вытеснили ВСУ из огнеупорного комбината в Часовом Яре, что позволило сосредоточиться на зачистке многоэтажных зданий и приблизиться к полному освобождению города.

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    24 января 2025, 23:13 • Новости дня
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил Ан-124 с техникой ВСУ

    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    @ Jan Woitas/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российский летчик с позывным Комиссар уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124 с техникой, когда его разгружали на военном аэродроме.

    Российский летчик, известный под позывным Комиссар, рассказал о задании, в ходе которого он уничтожил украинский транспортный самолет Ан-124, передает RT.

    Самолет находился на военном аэродроме и в момент удара разгружался техникой ВСУ, включающей бронетехнику и вооружение.

    По словам летчика, задача была выполнена в составе двух экипажей и заняла всего один час.

    «Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал он.

    Комиссар и его экипаж были отмечены в Генштабе за успешное выполнение задания, и всем четырем участникам операции были вручены награды.

    Комиссар также рассказал о своем первом ордене Мужества, полученном в Сирии. В момент отказа двух двигателей при заходе на посадку он смог благополучно приземлить самолет в сложных метеоусловиях, несмотря на отсутствие видимости взлетно-посадочной полосы.

    «Я сам не понял, как смог это сделать в плохих метеоусловиях, когда даже ВПП не было видно», – отметил он.

    Ранее Минобороны сообщало, что нанесено поражение инфраструктуре украинских военных аэродромов с использованием оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    25 января 2025, 14:38 • Новости дня
    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном

    Суд в Курске арестовал военного ВСУ за изнасилование и убийство шести жительниц села Русское Поречное

    Суд арестовал военного ВСУ за убийства и изнасилования женщин в Русском Поречном
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области, сообщили в суде.

    По данным следствия, Фабрисенко вместе с неустановленными военнослужащими ВСУ незаконно пересекли границу России. В период с 29 сентября по 1 октября они совершили ряд преступлений, включая убийства и насилие над шестью жительницами села. Преступления классифицируются по статьям о террористическом акте и действиях против половой неприкосновенности, передает РИА «Новости».

    Пресс-служба судебной системы региона уточнила, что Фабрисенко служил в штурмовой бригаде ВФУ. Обвинения предъявлены по статьям 205 и 131 УК РФ. Преступления были совершены с особой жестокостью, уточняют следственные органы.

    Ранее в Курской области в поселке Русское Поречное российские военные обнаружили останки семерых мирных жителей в подвалах двух домов, один из погибших имел гематомы на ногах.

    Позже число найденных тел в подвалах в Русском Поречном увеличилось до девяти. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что виновные в зверствах против жителей Курской области будут наказаны, но на международные структуры в этом вопросе надеяться не стоит.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о терроризме против украинских боевиков, убивших в январе 2025 года семь мирных жителей в Суджанском районе Курской области.

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    25 января 2025, 19:40 • Новости дня
    Зеленский попытался оправдаться за запрет переговоров с Путиным

    Зеленский оправдал указ о запрете переговоров с Путиным «обстоятельствами момента»

    Tекст: Вера Басилая

    Указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты, заявил Владимир Зеленский.

    Зеленский сообщил, что указ о запрете переговоров с российским лидером Владимиром Путиным был продиктован обстоятельствами на момент его подписания, передает ТАСС.

    По его словам, решение о запрете переговоров было принято из-за множества теневых политических процессов, в которые были вовлечены депутаты Украины, евродепутаты и США.

    «Запретил кому угодно проводить переговоры», – заявил Зеленский.

    При этом Зеленский отметил, что формат возможных будущих переговоров пока не ясен, но в них, вероятно, примут участие Украина, США, Европа и Россия.

    Риторика Киева начала меняться после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который высказывал намерение положить конец украинскому конфликту. Вступив в должность, Трамп выразил желание обсудить вопрос с Путиным и заявил, что Зеленский готов заключить сделку для завершения конфликта.

    Напомним, Зеленский заявил, что готов обсудить возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, если глава США Дональд Трамп предоставит Киеву гарантии безопасности.

    Трамп заявил, что Владимир Зеленский не желал мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Зеленский не может быть готов к урегулированию конфликта на Украине, поскольку он запретил себе переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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    24 января 2025, 08:47 • Новости дня
    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали троих диверсантов

    ВС России выявили украинскую ДРГ в российской форме и ликвидировали диверсантов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы обнаружили украинскую диверсионно-разведывательную группу, переодетую в форму ВС Росии, и нейтрализовали троих диверсантов в Кременских лесах.

    Российские силы смогли выявить и нейтрализовать украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ), которая пыталась проникнуть на территорию, подконтрольную Вооруженным силам (ВС) России, передает РИА «Новости». По словам военного эксперта Андрея Марочко, диверсанты переоделись в российскую военную форму и пытались пройти в кременские леса.

    В результате столкновения с российскими военными трое из диверсантов были ликвидированы на месте. Марочко отметил, что благодаря действиям опытной разведгруппы удалось установить принадлежность ДРГ к украинским силам. Еще один из боевиков был ранен и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался позднее.

    По сведениям Марочко, оставшиеся диверсанты покинули место боя, но были ранены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, имам из Курска рассказал о встрече с украинскими военными, переодетыми в российскую форму, а ранее сообщалось, что под Харьковом заметили сотрудников СБУ, переодетых в российскую военную форму.

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    24 января 2025, 09:53 • Новости дня
    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре пилота гражданской авиации за финансирование ВСУ

    ФСБ задержала в Краснодаре летчика за финансирование ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир воздушного судна в Краснодаре подозревается в содействии ВСУ через перевод средств через интернет-сервисы, он задержан, сообщили в УФСБ по Краснодарскому краю.

    В Краснодаре задержан командир воздушного судна гражданской авиации по подозрению в государственной измене. По данным УФСБ по Краснодарскому краю, мужчина 1968 года рождения подозревается в том, что он связался с волонтером, который собирает деньги для ВСУ, передает РИА «Новости».

    Пилот использовал интернет-сервис обмена электронных денег и криптовалют для перевода средств на указанный расчетный счет. В ведомстве уточнили, что обвиняемый работает в гражданской авиации.

    В отношении задержанного возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 275 УК РФ, предусматривающей наказание за государственную измену.

    Ранее 61-летнего пенсионера, бывшего военного летчика задержали за передачу информации об аэропортах Калужской и Московской областей Службе безопасности Украины (СБУ).

    В Севастополе задержали местного жителя, подозреваемого в сборе и передаче данных об оборонных объектах для военной разведки Украины.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 12:50 • Новости дня
    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен

    Военкор Коц: Подразделения ВСУ в Великой Новоселке отрезаны от путей снабжения

    Военкор Коц объяснил, почему гарнизон ВСУ в Великой Новоселке обречен
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Группировка ВСУ в Великой Новоселке лишилась поддержки со стороны артиллерии. Кроме того, формирования противника здесь были отрезаны от путей снабжения. На этом фоне освобождение поселка становится лишь вопросом времени, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Александр Коц. Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке.

    «ВС России ведут штурм Великой Новоселки. Предварительно противнику была дана возможность сдаться в плен: российская сторона распространила информацию о маршрутах, по которым бойцы ВСУ могут выйти на наши позиции с разряженным оружием. Однако этим воспользовались лишь единицы. В результате военные 110-й бригады, находящиеся в южной части поселка, оказались фактически отрезаны от основных сил», – рассказал военкор Александр Коц.

    Судить о численности группировки ВСУ, оказавшейся в окружении, сложно. Собеседник напомнил, что интернет-ресурсы называют цифры до полутора тысяч. По его оценкам, речь идет о меньшем количестве украинских военных. «Противостоять наступающим российским силам они не смогут. Воевать без логистики и снабжения невозможно: подходят к концу и боеприпасы, и вода, и провизия, и топливо для генераторов», – акцентировал военкор.

    «Кроме того, противник лишен возможности поддерживать обороняющиеся силы артиллерии. Поэтому этот гарнизон обречен», – констатирует Коц. Он отметил, что российские войска контролируют «большую часть правого берега населенного пункта». Великая Новоселка находится в оперативном окружении, выти из него ВСУ не могут, подчеркнул собеседник.

    «У украинских военных не осталось дорог – ни асфальтированных, ни грунтовых, которые ввели бы в тыл. Северные пути простреливаются не то что из артиллерии, а из стрелкового оружия. Чтобы отделаться малой кровью, противнику следовало оставлять позиции еще позавчера», – рассуждает военкор.

    Впрочем, как отмечает Коц, действия украинского командования, которое не позволяет уходить с позиций, понятны. «Киев исходит из политической конъюнктуры. Сейчас проходит экономический форум в Давосе. Сообщения о потере ключевого населенного пункта на Донецком направлении были бы для Зеленского совсем некстати», – пояснил он.

    По прогнозам Коца, в ближайшее время стоит ожидать окончания зачистки Великой Новоселки. «Нам предстоит добить противника в северной части города – подавить огневые точки, штурмовать опорные и укрепленные пункты ВСУ», – считает собеседник. А после освобождения поселка для России откроется оперативный простор, благодаря которому можно будет «двигаться по тылам в сторону Запорожья, в обход Гуляйполя и Орехово», заключил Коц.

    Ранее российские войска «поделили» пополам группировку ВСУ в Великой Новоселке. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, в настоящий момент 110-я механизированная бригада противника полностью заблокирована в южной части поселка. По словам источника, формирование не сможет выйти, если «не сложит оружие».

    Ультиматум о необходимости сдачи в плен был выдвинут противнику еще в четверг. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказывал, что группировка ВСУ в этом районе фактически отрезана от снабжения. Он отмечал, что «сплошной обороны» украинской армии здесь уже не существует: сохранилось лишь очаговое сопротивление на севере населенного пункта.

    Как пишет военный эксперт Юрий Подоляка, ВСУ проигнорировали возможность сдачи в плен. По его словам, российская армия уже начала штурм Великой Новоселки. «Бои и зачистка идут во всех частях поселка», – сообщает он.

    При этом, по информации авторов отраслевого Telegram-канала «Военная хроника», бойцы пятой танковой бригады уже водрузили флаг РФ в центре населенного пункта. Однако официального подтверждения этих данных в настоящий момент нет.

    Напомним, штурм Великой Новоселки стал возможен благодаря целому ряду успехов российских войск на Донецком направлении. Так, в январе ВС РФ удалось освободить Нескучное и Времевку, что фактически создало для ВСУ ситуацию оперативного окружения, поскольку единственный оставшийся коридор через лесополосы на северо-западной окраине находился под огневым контролем, отмечал «Московский комсомолец».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что освобождение населенного пункта создаст новую конфигурацию фронта на крайне уязвимом для противника участке.

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    25 января 2025, 06:43 • Новости дня
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу

    Украинских военных обучали для нападения на Суджу на базе в Северном Йоркшире

    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    @ REUTERS/Maksym Kishka

    Tекст: Максим Попов

    Украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

    Украинский военнослужащий по имени Валерий сообщил об обучении его и других солдат ВСУ британскими инструкторами на военной базе в Северном Йоркшире, передает РИА «Новости». По его словам, их готовили для нападения на Суджу в Курской области в составе 95-й десантно-штурмовой бригады.

    Видео, снятое на военной базе, показывает украинских солдат, отрабатывающих упражнения по штурму зданий и стрельбе. Валерий отметил: «После двух, максимум трех недель такой расслабленной подготовки нас должны были в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ забрасывать на территорию России в Суджу».

    По словам посла по особым поручениям российского МИД Родиона Мирошника, подготовка солдат ВСУ британскими инструкторами свидетельствует о причастности Лондона к нападению на Курскую область.

    Ранее сообщалось, что британские инструкторы на базе в Даунхолме обучали украинских военных стрельбе из гранатомета. При этом обучение велось на специальном полигоне в присутствии переводчиков.

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    24 января 2025, 18:48 • Новости дня
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    Армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке пополам
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бойцы группировки «Восток» сумели вскрыть украинскую оборону у Великой Новоселки, блокировав подразделения ВСУ, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Штурмовики разбили населенный пункт на две части и блокировали формирования ВСУ, указали в ведомстве, передает ТАСС. Бойцы установили флаг России на одном из зданий в центре населенного пункта.

    Продолжается подавление обороны противника, зачистка зданий, подвальных помещений и опорных пунктов ВСУ. Операции активно поддерживаются расчетами реактивной и ствольной артиллерии, а также операторами FPV-дронов.

    Отмечается, что Великая Новоселка является последним крупным рубежом обороны ВСУ на Южно-Донецком направлении.

    Ранее источник сообщал, что российские войска заблокировали группировку ВСУ в Великой Новоселке. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал, что ВС России предъявили ультиматум о сдаче в плен 110-й бригаде ВСУ в Великой Новоселке.

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    24 января 2025, 10:07 • Новости дня
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    WSJ: Успехи российской армии делают угрозы Трампа Москве пустыми
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия продолжает развивать свои успехи на Украине, продвигаясь к логистическим центрам ВСУ, что делает угрозы Дональда Трампа ввести новые санкции пустыми, сообщили обозреватели The Wall Street Journal.

    Обозреватели издания пишут, что предупреждения Трампа не заставят Россию отойти от своих основных требований. Российские войска продолжают одерживать верх над украинскими военными и продвигаются все ближе к логистическим центрам Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По мнению экспертов, у России достаточно ресурсов, чтобы развивать успехи на поле боя, что делает санкции несостоятельными.

    Ранее президент США выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным в любое время.

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по Украине.

    Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предупредил американского президента Дональда Трампа о возможных негативных последствиях ультиматумов в отношении России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль фиксирует все нюансы риторики США в отношении России.

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    25 января 2025, 14:26 • Новости дня
    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки

    Рогов сообщил, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен

    Рогов сообщил об уничтожении гарнизона ВСУ в южной части Великой Новоселки
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Заблокированные в южной части села Великая Новоселка украинские боевики уничтожены, территория зачищена, водружен российский флаг, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, украинские военные были уничтожены после того, как получили приказ от командования ВСУ удерживать позиции до последнего, передает РИА «Новости».

    Рогов уточнил, что в южной части поселка было ликвидировано несколько сотен украинских боевиков, территория поселка была зачищена, а над зданием районной больницы был установлен триколор. Несмотря на многочисленные запросы о возможности выхода и эвакуации, командование ВСУ на это не дало разрешения. Рогов отметил, что данное решение командования было равносильно самоубийству для военных.

    Рогов также подчеркнул, что ответственность за жертвы среди украинских военных лежит на президенте Украины Владимире Зеленском и командовании ВСУ, которые, как он выразился, «бросили своих людей на верную смерть». Великая Новоселка, по его словам, остается последним крупным рубежом обороны и важным логистическим узлом ВСУ на южнодонецком направлении.

    Ранее гарнизон ВСУ в Великой Новоселке был рассечен на две части и блокирован на юге и севера поселка. Бойцы группировки «Восток» вскрыли украинскую оборону у Великой Новоселки, что позволило блокировать подразделения ВСУ.

    Командование российской группировки войск выдвинуло ультиматум 110-й бригаде ВСУ, находящейся в Великой Новоселке, с предложением сдаться в плен.

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    24 января 2025, 11:04 • Новости дня
    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки украинских БПЛА

    Завод микроэлектроники в Брянске приостановил работу после атаки
    @ Ярослав Росинов/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Завод «Группа Кремний Эл» в Брянске вынужден был прекратить работу из-за атаки беспилотников ВСУ, в результате которой пострадали производственные помещения и склад готовой продукции.

    Предприятие микроэлектроники «Группа Кремний Эл» в Брянске приостановило свою деятельность после атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ, сообщает ТАСС.

    Пресс-служба предприятия уточнила, что в ночь на 24 января зафиксировали шесть прилетов БПЛА. В результате атаки повреждены часть производственных помещений и склад готовой продукции.

    «Нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, нарушены технологические производственные цепочки. Деятельность предприятия приостановлена. Пострадавших нет», – сообщили представители завода.

    В настоящее время специалисты оценивают ущерб и разрабатывают план восстановления производства. Также ведутся работы по укреплению системы безопасности для предотвращения повторных атак.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО за одну ночь уничтожили 121 украинский беспилотник над российскими регионами, из которых 37 – в Брянской области. Силы ПВО ранее уничтожили 18 беспилотников над Брянской областью.

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    25 января 2025, 15:55 • Новости дня
    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    В офисе Зеленского подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет

    На Украине подготовили новые правила для призыва мужчин от 18 до 25 лет
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    В офисе Владимира Зеленского подготовили изменения в законодательство о призыве мужчин на военную службу, предусматривающие добровольный контракт для мужчин от 18 до 25 лет, которые в настоящее время не подлежат мобилизации, сообщил советник департамента по вопросам нацбезопасности офиса Николай Щур.

    В ближайшее время в офисе президента Украины Владимира Зеленского планируется представить комплекс изменений в законодательство о призыве мужчин на военную службу. Щур сообщил, что изменения затронут как законодательство, так и президентские указы, передает ТАСС.

    По его словам, изменения касаются возможности подписания контракта на добровольных основах мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет, которые не подлежат текущей мобилизации.

    Также Щур подчеркнул, что для привлечения молодых мужчин к добровольной службе планируется использовать финансовые стимулы. Над проектом изменений работала группа специалистов из Министерства обороны и Генерального штаба, а предложенные изменения могут быть рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

    На данный момент нижний предел мобилизационного возраста на Украине составляет 25 лет, однако служба по контракту будет доступна для мужчин с 18 лет.

    Ранее депутат и бывший спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что на Украине уже проводится частичная мобилизация мужчин с 18 лет без законодательного снижения возраста призыва.

    Украинский блогер Святослав Дубина предложил отправить чиновников в окопы.

    Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил.

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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