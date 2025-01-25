  • Новость часаЭкс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
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    Трамп исказил историю о краже гиперзвукового оружия
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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 15:00 • Новости дня

    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа

    Экс-советник главы США Болтон заявил, что Путин знает способы влияния на Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-советник по нацбезопасности США Джон Болтон отметил, что президент России Владимир Путин умеет влиять на американского коллегу Дональда Трампа, пишет Newsweek.

    По его словам, Путин обладает навыками, которые позволяют ему оказывать влияние на американского лидера Трампа, передает РИА «Новости».

    Болтон считает подобные действия Путина потенциально опасными для Украины.

    Он выразил обеспокоенность тем, что такая динамика между лидерами может повлиять на международные отношения и стабильность в регионе.

    Ранее читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    24 января 2025, 17:33 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    Эксперт объяснил слова Трампа о «краже гиперзвука» Россией
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Роман Крецул

    Дональд Трамп оказался в роли «жениха на каждой свадьбе», привлекая к себе внимание в том числе заявлениями о «краже гиперзвука» Россией. Но реальность такова, что российские гиперзвуковые комплексы уже стоят на вооружении, а американские – нет. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил военный эксперт Вадим Козюлин.

    «У США много проектов по гиперзвуковым технологиям, однако они до сих пор не показали образцы, поставленные на вооружение. Россия опередила американцев, этим можно гордиться. Гиперзвук – это наше большое и значимое достижение», – сказал Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    В то же время эксперт напомнил, что у США достаточно перспективных наработок в области гиперзвука, которые могут представлять теоретический и практический интерес для разведок разных стран, «поэтому подобные заявления Трампа не вызывают удивления».

    Он также напомнил, что США давно объявили о разработке военно-стратегической концепции молниеносного глобального удара (Prompt Global Strike), эта тема также широко обсуждалась во время президентства Барака Обамы, «но они не реализовали несмотря на то, что под это были выделены деньги».

    «Другое дело, что Трамп – человек, который должен быть, как говорят, женихом на каждой свадьбе. В каждой отрасли он находит что-то, из чего можно сделать информационный повод, чтобы о нем говорили. В общем, он занимается тем, что делает Америку снова великой. Пока, правда, на словах», – заключил Козюлин.

    Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий. «Во время администрации Обамы Россия украла проект, она получила его от нас. Какой-то нехороший человек дал им проект», – сказал глава американского государства в интервью Fox News.

    Он добавил, что во время первого срока распорядился создать гиперзвуковые ракеты. «И мы делаем супергиперзвуковые, они даже на шаг впереди, и они у нас появятся в скором времени. Но Россия получила их (технологии), и они их построили», – заявил Трамп.

    Американский лидер выдвигает подобные обвинения не впервые. Еще во время первого президентского срока, в сентябре 2020 года, он заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, получив технологии от администрации Барака Обамы. Позже он повторил то же самое в 2023 году.

    В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что российская сторона не крала у американской никаких «супер-пупер ракет». «У нас есть своя ракета, прекрасная ракета», – добавил он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что США бросились наверстывать гиперзвуковое отставание от России и Китая.

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    25 января 2025, 11:45 • Новости дня
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Читатели французского издания Le Figaro активно обсуждают слова президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с президентом США Дональдом Трампом, подчеркивая роль Владимира Зеленского как преграды к мирному урегулированию на Украине.

    Читатели французского издания Le Figaro активно реагируют на заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам с американским лидером Дональдом Трампом, передает РИА «Новости»

    Один из комментаторов, Patin-couffin, отметил, что Зеленский является главным препятствием на пути к мирному урегулированию ситуации на Украине.

    «Если он будет продолжать втягивать в конфликт тысячи украинцев, как это происходит сейчас, есть риск, что американцы и россияне в конце концов отстранят его от управления страной», – указал он.

    Другой читатель, Lisk, призвал к остановке конфликта, подчеркнув, что западные страны оказались в затруднительном положении.

    «Пора остановиться, учитывая, что мы разорены. США выйдут из этой ситуации в наилучшем положении: в экономическом и дипломатическом плане. А мы выставим себя на посмешище», – отметил комментатор.

    В комментариях также выражается недовольство отсутствием действий со стороны европейских лидеров. «Вы, несомненно, обратили внимание, что никто не ждет никаких знаков ни от Макрона, ни от знаменитой Европы-защитницы...», – отметил Steak-frites.

    Читатель Jack Finance выразил надежду на скорейшую встречу Путина и Трампа.

    «Пусть они как можно скорее встретятся и положат конец этому конфликту и бессмысленной гибели людей», – подытожил он.

    Накануне Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

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    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

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    24 января 2025, 22:03 • Новости дня
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    США разъяснили Индии санкции против российских танкеров
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    США разъяснили детали санкций против российских танкеров, подчеркнув, что крайним сроком разгрузки нефти является 27 февраля, а финансовые операции необходимо завершить 12 марта, заявил заместитель министра нефти и газа Индии Панкадж Джайн.

    По словам Джайна, управление США по контролю за иностранными активами уточнило, что конечный срок разгрузки танкеров – 27 февраля. Джайн также добавил, что завершение всех финансовых операций должно быть осуществлено до 12 марта, передает РИА «Новости».

    Он также заявил, что Индия намерена продолжать покупать российскую нефть, если она будет продаваться по цене ниже 60 долларов за баррель, что соответствует установленным западными странами ограничениям. Кроме того, сделки должны проходить без участия российских компаний и судов, на которые распространяются санкции. Это заявление Джайн сделал в рамках обсуждения условий поставок нефти в условиях санкционного давления.

    Санкции, введенные США 10 января, затрагивают более 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, и свыше 180 судов. Министерство финансов США также изменило политику санкций, заявив, что теперь они могут быть наложены на любое лицо, работающее в российском ТЭК, как в прошлом, так и в настоящем.

    Агентство Bloomberg сообщило о возможной остановке НПЗ в Китае из-за санкций США, после введения которых 65 танкеров остановились у берегов Китая, России и Сингапура, Между тем Индия собирается отказаться принимать подсанкционные нефтяные танкеры за участие в перевозке российских грузов.

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    25 января 2025, 01:03 • Новости дня
    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте

    Келлог: Украина потеряла больше солдат, чем США в Корее и Вьетнаме вместе, заявил Келлог

    Келлог заявил о больших потерях Украины в конфликте
    @ REUTERS

    Tекст: Максим Попов

    Безвозвратные потери Киева в конфликте превысили американские в Корее и Вьетнаме, заявил советник американского президента по Украине Кит Келлог.

    Советник президента США по Украине Кит Келлог заявил телеканалу Fox News, что украинские вооруженные силы понесли больше безвозвратных потерь в текущем конфликте, чем Соединенные Штаты в Корейской и Вьетнамской войнах вместе взятых, передает РИА «Новости». Корейская война, продолжавшаяся с 1950 по 1953 годы, унесла жизни более 36 тыс. американских солдат, а Вьетнамская война, длившаяся с 1955 по 1975 годы, привела к гибели более 58 тыс. американских военных.

    Келлог добавил, что доложил Дональду Трампу о ситуации на Украине и выразил уверенность в необходимости завершения конфликта не через военные действия. Он отметил, что в отличие от подхода Джо Байдена, который советник Трампа назвал «кинетическим» из-за акцента на поставки вооружений, сам Трамп считает, что эффективным способом завершения конфликта может стать экономическое давление.

    По словам Келлога, Трамп предлагает снизить стоимость нефти, чтобы ускорить завершение конфликта. Он считает, что справедливая цена нефти должна составлять 45 долларов за баррель и это может подтолкнуть стороны к мирному решению.

    До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине, они никак не связаны между собой.

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    24 января 2025, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия

    Политолог Дробницкий: Путин открывает для Трампа возможность диалога между великими державами

    Эксперт: Путин выдал Трампу кредит доверия
    @ Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin/REUTERS

    Tекст: Роман Крецул

    Заявление Владимира Путина о том, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году, – это аванс, жест доброй воли и кредит доверия Трампу как к человеку, в котором Москва видит договороспособного политика. Но этот кредит доверия легко растерять, считает политолог Дмитрий Дробницкий.

    «Путин готов к предметным переговорам с Трампом, в том числе по проблемам стратегической стабильности и вопросам энергетики. Он прекрасно отдает себе отчет в том, что является руководителем одной из трех великих держав, от взаимоотношений которых в этом мире очень многое зависит», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, переговоры могут касаться вопросов стратегической стабильности. «В руках России и США находится оружие, которым можно вогнать все человечество в каменный век. Поэтому Москва занимает ответственную позицию: если у сторон есть желание честно, открыто и говорить на равных – тогда надо говорить. То же самое касается энергетики», – пояснил эксперт.

    Также стоит обратить внимание на заявление Путина о том, что если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, украинского кризиса могло бы не быть. «Мы предполагаем, что Трамп говорит правду. Более того, мы перестаем делать вид, что Байден пришел к власти честно. С нашей стороны это аванс и жест доброй воли, который означает готовность Москвы считать Трампа добросовестным переговорщиком», – полагает американист.

    Теперь перед новым главой Белого дома открыто два пути: либо вести себя добросовестно, либо потратить кредит доверия со стороны России. «У президента США появляется возможность диалога с другой великой державой, которая рассчитывает на то, что Трамп – договороспособный политик. Но этот кредит доверия можно легко растерять», – пояснил аналитик.

    Впрочем, за последние дни Трамп допустил одну важную ошибку, считает эксперт. «Он взялся за мирные инициативы по Украине, не разобравшись в этом вопросе. На данный момент у него нет рычагов влияния на ситуацию в Восточной Европе. Киев принадлежит не ему, а его политическим врагам в США и ЕС. Всерьез надавать на Россию он тоже не может, потому что введение новых санкций приведет к тому, что он сделает Европе и Америке в два раза больнее, чем уже сделано», – заключил Дробницкий.  

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для диалога с США. «С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», – добавил Путин.

    Российский лидер также выразил мнение, что победа Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине. Он также отметил, что с новой администрацией США «может быть достаточно много точек соприкосновения, поиска решения по ключевым вопросам сегодняшнего дня»: «Это и вопросы о стратегической стабильности, это вопросы экономики, кстати говоря».

    Президент напомнил, что для экономик России и США характерна одна общая черта. «Как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, потому что, используя энергоносители, нужно производить другие товары внутри страны, и слишком низкие цены тоже очень плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности энергетических компаний. Здесь нам есть о чем поговорить. Есть и другие вопросы в сфере энергетики, которые могут представлять взаимный интерес», – пояснил Путин.

    «Поэтому, скорее всего, действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но, повторяю, это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – заключил Путин.

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    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

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    25 января 2025, 09:45 • Новости дня
    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине

    Reuters: USAID прекратило финансирование украинских проектов по приказу правительства США

    Reuters: USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Агентство США по международному развитию (USAID) приостановило выполнение всех проектов на Украине, следуя указанию правительства, пишет Reuters.

    Агентство США по международному развитию получило указ от правительства остановить финансирование проектов, реализуемых на Украине, передает РИА «Новости».

    До настоящего времени USAID поддерживало множество инициатив на Украине, включая программы экономического развития и гуманитарной помощи.

    Ранее США приостановили финансирование почти всех программ иностранной помощи на три месяца, что может затронуть и военную поддержку Украины.

    До этого Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки их соответствия политическим целям новой администрации.

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    25 января 2025, 03:24 • Новости дня
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту

    Tекст: Максим Попов

    Власти Мексики отказали в посадке американскому военному самолету, который перевозил нелегальных мигрантов, направлявшихся в страну после депортации из США, сообщил телеканал CNN.

    По невыясненным причинам Мексика отказала в посадке американскому военному самолёту C-17, на борту которого находились мигранты. Это, по крайней мере на некоторое время, нарушило планы президента Трампа по депортации нелегалов из США, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что американская администрация отправила два рейса C-17 с 160 мигрантами из Техаса и Калифорнии в Гватемалу, используя военно-транспортные самолеты для их перевозки. Вместе с ними должен был вылететь самолет в Мексику, однако он так и не поднялся в воздух.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по словам Трампа, депортация нелегальных мигрантов из США проходит успешно и в первую очередь из страны высылают закоренелых преступников.

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    24 января 2025, 21:07 • Новости дня
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    Трамп пообещал канадцам низкие налоги и хорошую медицину за присоединение к США
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

    Беседуя с журналистами в Северной Каролине, Трамп выразил желание видеть Канаду 51-м штатом Соединенных Штатов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что канадские граждане могут получить значительные налоговые послабления в случае присоединения к США.

    Трамп также отметил, что вхождение в состав США даст Канаде более надежную поддержку в военных вопросах и существенно улучшит условия в области здравоохранения. Президент подчеркнул, что считает налоги в Канаде чрезмерно высокими, и обещал их снижение в случае преобразования страны в американский штат.

    Издание The Hill сообщало, что отделение Квебека может помочь президенту США Дональду Трампу в присоединении Канады к США.

    Ранее Трамп, комментируя заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо о намерении уйти в отставку, отметил, что канадцы могут стать 51-м штатом США. Эксперты объяснили претензии Трампа на Гренландию и Канаду.

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    25 января 2025, 00:42 • Новости дня
    В Дании поверили в серьезность намерений Трампа забрать Гренландию

    Трамп агрессивно требовал от Дании продать Гренландию

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с премьером Дании Метте Фредериксен агрессивно требовал продать Гренландию, сообщила Financial Times.

    По информации издания, президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен заявил о намерении приобрести Гренландию. По словам высокопоставленных европейских чиновников, разговор был напряженным. Трамп, по их мнению, вел себя агрессивно и настаивал на покупке острова, несмотря на заявленный отказ Дании, передает ТАСС.

    Премьер Дании в ответ настаивала, что Гренландия не продается, что вызвало недовольство Трампа. «Он был очень тверд. Это было как холодный душ. Раньше было трудно воспринимать это всерьез. Но я действительно думаю, что все серьезно и потенциально очень опасно», – цитирует издание слова одного из чиновников.

    Белый дом не комментирует детали этого разговора, однако официальный представитель СНБ Брайан Хьюз написал в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирована в России), что Трамп считает важным обеспечивать безопасность Гренландии в свете стратегических интересов США в Арктике. Он также подчеркнул, что президент стремится к взаимному процветанию обеих стран.

    До этого Трамп неоднократно заявлял о намерении присоединить Гренландию к США и угрожал введением высоких торговых пошлин против Дании.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 21 января на пресс-конференции глава правительства Гренландии Мюте Эгеде подчеркнул, что жители острова хотят самостоятельно определять свое будущее, отвергая возможность стать гражданами США или Дании.

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    25 января 2025, 01:20 • Новости дня
    США официально переименовали Мексиканский залив в Американский

    Трамп утвердил переименование Мексиканского залива в Американский

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп инициировал процесс изменения названий Мексиканского залива и горы Денали в официальных документах, подчеркнув их экономическую и историческую значимость.

    Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запускает процесс официального переименования Мексиканского залива в Американский, а высочайшей горы Северной Америки Денали в гору Мак-Кинли, передает ТАСС. Документ опубликован на сайте Белого дома.

    Согласно указу, Министерство внутренних дел США должно в течение 30 дней урегулировать все формальности с переименованием и обновить данные в Информационной системе географических названий (GNIS). Власти должны будут обеспечить использование новых названий во всех официальных документах.

    Трамп аргументировал переименование Мексиканского залива его значимостью для американской экономики, назвав его «центральным для экономики Америки». Переименование горы Денали, по указу Трампа, связано с восстановлением исторического названия горы Мак-Кинли, данное в честь 25-го президента США Уильяма Мак-Кинли в 1917 году.

    Администрация Барака Обамы в 2015 году переименовала гору в Денали в знак уважения к коренному населению Аляски. Однако Трамп считает, что это решение «оскорбило память президента Мак-Кинли», который «героически привел народ к победе в испано-американской войне». В дополнение, министр внутренних дел должен создать новый список выдающихся американцев для увековечивания их имен на территории США.

    До этого Трамп предложил Канаде войти в состав Соединенных Штатов, обещая налоговые и военные преимущества, а также улучшение здравоохранения.

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    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

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    24 января 2025, 17:28 • Новости дня
    Лавров: Москва не видит готовности Киева и Запада к переговорам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Москва отметила отсутствие действий со стороны Киева и Запада, свидетельствующих о готовности к мирным переговорам, несмотря на заявления о необходимости такого диалога.

    Разговоры о необходимости мирных переговоров звучат все громче, но никаких практических действий, указывающих на реальную готовность к ним западных стран и киевского режима, не наблюдается, заявил Лавров, передает РИА «Новости».

    «Напротив, продолжаются западные военные поставки ВСУ, идет разработка ультиматумов России, действует юридический запрет на переговоры, не решается вопрос легитимности украинской власти», – отметил он.

    По мнению российской стороны, это говорит об отсутствии реальной поддержки мирного процесса. При этом подход России к урегулированию не изменился, она готова к диалогу на основе договоренностей 2022 года с учетом складывающихся реалий на земле и позиций.

    Эту позицию озвучивал президент России Владимир Путин в июне 2024 года.

    Ранее новый президент США Дональд Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    24 января 2025, 19:42 • Новости дня
    Трамп озвучил свой способ завершения конфликта на Украине

    Трамп: Снижение цен на нефть ОПЕК автоматически завершит украинский конфликт

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Снижение цен на нефть ОПЕК сможет завершить конфликт на Украине, заявил 47-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Мы бы хотели, чтобы ОПЕК снизила цены на нефть, и это автоматически остановило бы трагедию, происходящую на Украине», – цитирует Трампа ТАСС.

    Он заявил, что ОПЕК должна перестать зарабатывать такие большие деньги и снизить цены на нефть, это сможет быстро положить конец конфликту. «Если они [цены на нефть] будут высокими, этот конфликт остановить будет не так просто», – сказал политик.

    Ранее Трамп заявил о планах добиться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть. В Кремле отметили, что снижение цен на нефть не приведет к завершению конфликта на Украине.

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    25 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    Политолог Дугин заявил о расколе между США и ЕС из-за заявлений Трампа
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Российский философ и политолог Александр Дугин выразил мнение, что идеологический раскол между США и странами Европы вызван заявлениями президента США Дональда Трампа о гендерах и социальной справедливости.

    По мнению Дугина, противостояние США и Европы усиливается, так как европейские лидеры придерживаются левых либеральных взглядов и поддерживают вопросы социальной, расовой и половой справедливости (Woke и DEI), передает РИА «Новости».

    Он охарактеризовал их как «фанатиков либеральной цензуры».

    Дугин добавил, что в Европе у Трампа есть сторонники. Среди них премьер-министр Словакии Роберт Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Также его поддерживают политики из правопопулистских движений. Эти лидеры и политические группировки разделяют взгляды Трампа, противопоставляясь либеральному мейнстриму Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Малек Дудаков отметил, что в указах президента США Дональда Трампа видна большая программа перестройки Америки, а также попытка изменить систему международных отношений.

    Государственный департамент США приостановил принятие заявок на изменение пола в паспортах и оформление паспортов с обозначением «Х» в графе «пол». Тем временем сторонница инклюзивности и первая женщина-командующий была уволена с поста главы Береговой охраны США.

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