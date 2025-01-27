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    Александр Филиппов Александр Филиппов Нападки на Данию напомнили историю отношения к России

    Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено еще во времена Рюрика.

    21 комментарий
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    27 января 2025, 06:36 • Новости дня

    Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю

    Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.

    Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.

    Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

    За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.

    26 января 2025, 10:53 • Новости дня
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    The Times назвала четыре сценария завершения конфликта на Украине
    @ Alessandro della Valle/AP/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    The Times представила четыре возможных сценария завершения конфликта на Украине, включая ее поражение и раздел.

    Издание The Times назвало четыре основных сценария, которые могут привести к завершению конфликта на Украине, передает РБК.

    Первый сценарий предполагает поражение Киева в результате отказа России от переговоров и лишения Украины поддержки со стороны США. Такой сценарий назван «худшим». Однако, как пишет газета, Дональд Трамп будет стремиться избежать столь катастрофического исхода.

    Второй сценарий, названный «плохим миром», предполагает поражение Украины и ее последующий раздел. В этом случае ни о какой Нобелевской премии для Трампа, как отмечает издание, речи быть не может.

    Третий сценарий подразумевает прекращение огня, но только в рамках окончательного урегулирования конфликта и его завершения. Такой сценарий позволит Украине «выжить». Однако, как отмечает окружение Трампа, простое перемирие без окончательного соглашения может лишь заморозить конфликт.

    Четвертый сценарий предполагает переговорное урегулирование конфликта. Для этого, по мнению The Times, США должны предоставить Киеву возможность вести переговоры «с позиций силы» и гарантировать безопасность. В случае отказа России от сделки, Трамп должен поддерживать Украину оружием и финансами, а Москве объявить очередные санкции, полагают в издании.

    Ранее Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине мог бы не начаться в случае победы Дональда Трампа на выборах в 2020 году. Сам Трамп объявил о желании вскоре обсудить с Путиным возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки.

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    26 января 2025, 14:33 • Новости дня
    Лукашенко ожидает «свет в конце тоннеля» на Украине в 2025 году

    Лукашенко спрогнозировал сроки развязки конфликта на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

    Белорусский президент Александр Лукашенко выразил уверенность в возможной развязке конфликта на Украине в текущем году, передает РБК. Свои мысли он озвучил после голосования на выборах. Лукашенко указал, что хотя боевые действия вряд ли закончатся, «какая-то развязка» ожидается. Он подчеркнул, что славянские народы, начав конфликтовать, могут сохранять напряженность долгое время, однако «свет в конце тоннеля» появится в этом году.

    Лукашенко также заявил, что Белоруссия настаивает на мирном урегулировании ситуации на Украине, при этом в будущих переговорах необходимо учитывать российские интересы. «Никакая Америка Россию никогда не заставит, нельзя нами понукать, у нас есть свои интересы, у России тем более», – отметил он.

    Президент Белоруссии предупредил о возможности эскалации конфликта, которая может распространиться и на Европу. «Поэтому надо сейчас остановиться – это в интересах прежде всего Европы, они должны сыграть свою роль. И должны отсоединиться от американского авианосца», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина решила создать фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, а Белоруссия в ответ укрепила границу с Украиной спецотрядами МВД.

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    26 января 2025, 11:30 • Видео
    «Война закончится, когда подешевеет нефть»

    Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

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    26 января 2025, 14:23 • Новости дня
    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Захарова высмеяла заявление Зеленского о запрете переговоров с Россией

    Захарова высмеяла запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявление Владимира Зеленского, который запретил всем, кроме себя, вести переговоры с Россией, сравнив его действия с детсадовскими.

    Захарова в Telegram-канале отреагировала на заявление президента Украины Владимира Зеленского о запрете переговоров с Россией. По словам Зеленского, он остановил «сепаратизм» в стране, запретив представителям и политическим деятелям проводить переговоры, оставив это право только за собой.

    Захарова в своем Telegram-канале иронично отметила, что это похоже на ситуацию, когда «в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров».

    Накануне Зеленский заявил, что указ о запрете переговоров с президентом России Владимиром Путиным был подписан из-за теневых политических процессов, в которые были вовлечены и украинский депутатский корпус, и евродепутаты, и Соединенные Штаты.

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    26 января 2025, 17:11 • Новости дня
    Подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР

    Минобороны России подтвердило освобождение Великой Новоселки в Донецкой народной республике

    Tекст: Ольга Иванова

    Населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике был освобожден усилиями подразделений группировки «Восток», участвующих в активных наступательных действиях.

    Как сообщает РИА «Новости», подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. В операции участвовали подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты.

    По данным Министерства обороны России, наступательные действия велись активно, что позволило достичь цели освобождения населенного пункта. «В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой народной республики», – говорится в официальном сообщении ведомства.

    Ранее российские военные освободили населенный пункт Зеленое в Донецкой народной республике.

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    26 января 2025, 11:15 • Новости дня
    Великая Новоселка зачищена от украинских войск на 90%

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска успешно зачистили 90% территории Великой Новоселки в ДНР, сообщили в силовых структурах, подчеркивая значительный успех в освобождении южной части региона от украинских военных.

    Как сообщает ТАСС, российские войска достигли значительного успеха на юге Донецкой народной республики, зачистив более 90% территории Великой Новоселки от украинских вооруженных сил. В силовых структурах отметили, что Великая Новоселка почти полностью освобождена от присутствия украинских военных формирований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армия России разрезала силы ВСУ в Великой Новоселке, разделив их на две части, а также сообщалось, что гарнизон ВСУ в южной части Великой Новоселки был уничтожен.

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    26 января 2025, 16:30 • Новости дня
    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии

    Представитель абхазской диаспоры: У граждан Абхазии в России могут возникнуть препятствия для голосования на выборах президента

    В абхазской диаспоре призвали открыть в России больше избирательных участков на выборах президента Абхазии
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для свободного волеизъявления абхазов, проживающих в России, на выборах президента Абхазии потребуется увеличение числа избирательных участков, сказал газете ВЗГЛЯД представитель абхазской диаспоры Беслан Шакая. Сейчас в России планируется только два таких избирательных участков. Напомним, 15 февраля состоятся внеочередные выборы президента Абхазии.

    «Приближается 15 февраля – день выборов нового президента Абхазии. Сердце любого абхаза, где бы он ни проживал, не может быть равнодушно к судьбе своей Родины. Однако избирательная кампания в этот раз проходит совсем непросто. Для проведения выборов будет открыт избирательный участок на территории Турции», – сказал Беслан Шакая, член правления Московской абхазской диаспоры, президент благотворительного фонда «Ашана».

    «И в это же время в России, где граждан Абхазии значительно больше, планируют открыть всего лишь два участка! Это очевидная несправедливость, которая может помешать абхазам отдать свой голос в пользу понравившегося кандидата. Люди утратят возможность выразить собственное мнение», – отмечает он.

    «В связи с этим я обращаюсь к руководству Абхазии, а также к избирательной комиссии республики с просьбой от граждан Абхазии, проживающих на территории Российской Федерации: необходимо увеличить число избирательных участков в РФ, особенно в тех городах, где проживает большое число абхазов», – заявил собеседник. Помимо Москвы это Черкесск, Санкт-Петербург, Краснодар, Ставрополь, Майкоп и Сочи.

    «Учитывая важность этих выборов, их возможно судьбоносный характер, все граждане Абхазии, вне зависимости от того, где сейчас они находятся, должны получить возможность проголосовать на выборах президента республики», – заключил Шакая.

    Напомним, 15 февраля в Абхазии состоятся досрочные выборы президента. За высший пост в государстве будут бороться пять кандидатов: Адгур Ардзинба – бывший министр экономики, председатель оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение», Роберт Аршба – экс-председатель контрольной палаты Абхазии, Олег Барциц – экс-торговый представитель Абхазии в РФ, Бадра Гунба – вице-президент республики, Адгур Хурхумал – председатель правления коммерческого банка «Черноморский банк развития».

    Прежний президент Аслан Бжания 19 ноября 2024 года подал в отставку на фоне внутриполитического противостояния. Вместе с ним свой пост оставил и премьер-министр Александр Анкваб. Обязанности главы государства до регистрации в качестве кандидата на выборах исполнял вице-президент Бадра Гунба.

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    26 января 2025, 23:57 • Новости дня
    Латвия заявила о следовавшем в Россию сухогрузе на месте повреждения кабеля на Балтике

    ВМС Латвии зафиксировали следовавший в Россию сухогруз на месте повреждения кабеля на Балтике

    Tекст: Денис Тельманов

    Латвийские военно-морские силы обнаружили мальтийский сухогруз Michalis San на месте повреждения подводного кабеля между Латвией и Швецией, однако не зафиксировали подозрительной активности.

    Как передает РИА «Новости», адмирал Марис Поленцс сообщил, что ВМС Латвии зафиксировали сухогруз Michalis San, следующий в Россию, на месте повреждения кабеля. Судно находилось в нейтральных водах, и на его борту не обнаружено подозрительных действий или повреждений якоря.

    Ранее компания «Латвийский государственный радиотелевизионный центр» сообщила о возможном внешнем воздействии, повредившем кабель. ВМС Латвии направили на место патрульное судно и связались с НАТО, чтобы уточнить ситуацию.

    Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис отметил, что задержание судна в нейтральных водах требует согласованной позиции НАТО, так как международное морское право в этом вопросе сложно. Тем временем ВМС продолжают проверку других судов в районе инцидента.

    Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море не редкость. В 2024 году были зафиксированы повреждения кабелей между Финляндией и Германией, Швецией и Литвой, а также между Финляндией и Эстонией. Ранее обвинялись китайский сухогруз и танкер, перевозящий энергоресурсы.

    Как отмечал депутат Госдумы Андрей Колесник, повышенное внимание к повреждению подводных кабелей в Балтийском море является элементом информационной войны, так как обрывы происходят постоянно и не всегда преследуют военно-политические цели.

    Ранее в Балтийском море уже был поврежден еще один подводный кабель, соединяющий Швецию, Литву, Германию и Финляндию, что вызвало подозрения в причастности китайского судна.

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    26 января 2025, 15:12 • Новости дня
    Дрон ВСУ обесточил 1,5 тыс. абонентов в Запорожской области

    Украинский дрон обесточил полторы тысячи абонентов в Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон атаковал электрическую подстанцию в селе Чапаевка Запорожской области, оставив без электроэнергии полторы тысячи абонентов, жертв нет, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

    Украинский беспилотник атаковал подстанцию в Пологовском муниципальном округе Запорожской области, сообщает РИА «Новости». В результате удара обесточены полторы тысячи абонентов. Губернатор региона Евгений Балицкий отметил, что жертв нет, но был поврежден трансформатор, на месте остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

    Саперы уже прибыли на место происшествия для обезвреживания боеприпасов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Днепр» сбила шесть крылатых ракет ВСУ в Запорожской области, а ВСУ задействовали дроны «Баба-яга» для минирования на Запорожском направлении.

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    26 января 2025, 08:44 • Новости дня
    Солдат рассказал о подготовке ВСУ в Британии к боям в Курской области

    Украинских военных готовили к боям в Курской области на базе в Британии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий сообщил, что британские инструкторы обучали ВСУ боевым действиям в городских условиях на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область.

    Украинские военнослужащие проходили подготовку под руководством британских инструкторов на базе в Северном Йоркшире перед отправкой в Курскую область, передает РИА Новости. По словам украинского солдата Валерия Федоровича С., британские инструкторы обучали украинских бойцов методам ведения боев в жилых районах. Подготовка проводилась на стрельбище и учебном полигоне, имитировавшем городскую застройку.

    Валерий Федорович С., сбежавший из Британии в Россию, рассказал, что тренировки включали штурмы жилых домов под руководством англоязычных инструкторов с поддержкой переводчиков. По окончании подготовки украинские военнослужащие планировались к отправке в Курскую область, а именно в город Суджа. Валерий попросил не раскрывать свою фамилию из соображений безопасности.

    Обучение велось на базе у города Даунхолм в Ричмонде, графство Северный Йоркшир. Эта информация вызывает вопросы о роли британских военных в тренировке украинских солдат и дальнейшем развитии ситуации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, потери ВСУ за время боев в Курской области превысили 54 тыс. человек, а украинский военнослужащий, сбежавший в Россию, рассказал о подготовке британскими инструкторами украинских военных к нападению на Суджу в Курской области.

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    27 января 2025, 00:14 • Новости дня
    ВСУ нанесли 19 ударов по ДНР за сутки

    ВСУ выпустили 61 боеприпас по ДНР за сутки, ранен мирный житель

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска обстреляли горловское направление, ранив мирного жителя в ДНР.

    За минувшие сутки Вооруженные силы Украины провели девятнадцать атак на населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщает ТАСС. Управление по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР зафиксировало эти факты.

    В результате обстрелов пострадал один мирный житель. Все удары пришлись на горловское направление. Украинские подразделения выпустили шестьдесят одну единицу различных боеприпасов по территории ДНР.

    Атаки со стороны украинских вооруженных формирований продолжаются, несмотря на объявления о прекращении огня. Власти ДНР выражают обеспокоенность по поводу продолжающихся обстрелов и возможных новых жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Донецкой Народной Республике за сутки совершили 23 атаки, в результате которых погиб один человек и трое, включая ребенка, получили ранения. В результате обстрела Горловки украинскими военными погиб мужчина и пострадали трое человек, включая ребенка, при этом повреждены жилые дома и детский сад. Также в Горловке в результате детонации суббоеприпаса пострадали двое мирных жителей, среди них один случай ранее не фиксировался.

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    26 января 2025, 09:58 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении двух БЭК ВСУ в Черном море

    Черноморский флот РФ уничтожил два безэкипажных катера у берегов Крыма

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова.

    Как передает РИА Новости, Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров Черноморским флотом. Инцидент произошел утром 26 января в северо-западной части Черного моря. Катера следовали в направлении Крымского полуострова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот России уничтожил три украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, что было подтверждено Министерством обороны России, которое сообщило об уничтожении катеров ВСУ при попытке атаки российских гражданских судов. Также российские Вооруженные силы поразили объект энергетики военно-промышленного комплекса Украины и место сборки безэкипажных катеров.

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    26 января 2025, 10:41 • Новости дня
    Пророссийское подполье сообщило об ударе по ВСУ в Одесской области

    Лебедев сообщил об ударе по скоплению ВСУ в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области произведен удар по скоплению Вооруженных сил Украины, сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    В Одесской области был нанесен удар по скоплению Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает РИА Новости. Об этом сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. Он отметил, что целью удара стало значительное скопление военнослужащих Украины, и результат атаки охарактеризовал как «шикарное попадание».

    Лебедев добавил, что украинские военные, по его словам, «замыслили недоброе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России нанесли удар по объекту Вооруженных сил Украины в порту Одессы, о чем сообщалось ранее. Подполье сообщило о поражении объектов Вооруженных сил Украины в Запорожье, что также было предметом предыдущих публикаций. В Ровненской области подпольщики подорвали состав с грузом для Вооруженных сил Украины, что стало очередным ударом по инфраструктуре противника.

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    26 января 2025, 07:23 • Новости дня
    Задержан подозреваемый в поджогах заведений в Краснодаре

    Полиция задержала молодого человека за поджог трех зданий в Краснодаре

    Tекст: Денис Тельманов

    В Краснодаре полиция задержала 19-летнего жителя Динского района, подозреваемого в поджоге трех зданий в центре города, который действовал под угрозой использования его личных данных.

    Как передает ТАСС, полиция Краснодара задержала 19-летнего молодого человека, подозреваемого в поджогах трех зданий в центре города. Подозреваемый был пойман сотрудниками одного из ресторанов и передан полиции.

    Сообщается, что молодой человек совершил поджоги по указанию неизвестных лиц, которые взломали его аккаунт. Они угрожали использовать его персональные данные для совершения противоправных действий. Пожары произошли в Западном районе города в субботу вечером.

    На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия и проводится следствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Краснодара произошли пожары в трех зданиях, которые удалось успешно ликвидировать, и из них эвакуировали более 100 человек, при этом о пострадавших не сообщалось.

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    26 января 2025, 07:42 • Новости дня
    Россия ввезла рекордное количество грузинского вина

    Россия в 2024 году ввезла грузинского вина на 182,6 млн долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году Россия установила новый рекорд в импорте грузинского вина, закупив его на 182,6 млн долларов, что на 8,5% больше по сравнению с предыдущим годом.

    Как сообщает РИА «Новости», в 2024 году Россия импортировала грузинского вина на 182,6 млн долларов, что стало новым рекордом для двусторонней торговли. В количественном выражении это составило 66,7 тыс. тонн, увеличившись на 7% по сравнению с предыдущим годом.

    Однако, несмотря на рост, объем импорта остался ниже исторического максимума 2022 года, когда в Россию было ввезено почти 70 тыс. тонн этого напитка. Россия продолжает оставаться основным покупателем грузинского вина, на ее долю приходится около двух третей всех грузинских поставок.

    Следом за Россией в списке крупнейших импортеров грузинского вина идет Польша, которая увеличила закупки на 10,3% до 16,6 млн долларов. Украина же, напротив, сократила импорт на 14%, до 12,5 млн долларов. Также в пятерку крупнейших покупателей вошли Казахстан и Китай с объемами ввоза 10,7 млн и 9,2 млн долларов соответственно.

    В общей сложности Грузия экспортировала 94,7 тыс. тонн вина в 2024 году, что стало вторым по величине показателем в новейшей истории страны. Общая стоимость экспорта составила почти 276 млн долларов, увеличившись на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель комитета парламента Грузии по внешним связям Николоз Самхарадзе обвинил Литву в двойных стандартах по вопросу введения санкций против России, подчеркнув, что Литва продавала в Россию больше вина, чем Грузия.

    Россия за январь-ноябрь 2024 года закупила у Грузии вина на рекордные 176 млн долларов, что обеспечило две трети роста мирового спроса на грузинский алкоголь. Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявлял, что введение Грузией санкций против России по требованию внешних игроков и местной оппозиции могло бы привести к экономическому коллапсу и отставке властей.

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    26 января 2025, 15:30 • Новости дня
    Лукашенко заявил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Лукашенко отметил, что Запад не будет инвестировать в Украину ради народа

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что Запад не собирается инвестировать в Украину ради ее народа, а восстановление страны после конфликта возможно лишь при помощи России.

    Лукашенко заявил, что западные страны не будут инвестировать в Украину ради ее народа. Минские журналисты процитировали его слова: «Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, выгодные куски экономики транснациональные компании подберут, естественно, американские, европейские… Но чтобы страну отстроить – это только Россия (сможет – ред.)». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Лукашенко также выразил мнение, что основная нагрузка по восстановлению страны после конфликта должна лечь на украинский народ, который необходимо мобилизовать для этих целей. Он подчеркнул важность борьбы с коррупцией, отметив, что во время войны часть украинских средств была вывезена за границу. По словам белорусского лидера, «на 75% украинский народ (должен восстановить страну – ред.), и его надо мобилизовать. И не карманы набивать, как это у них там во время войны воровали и вывозили за пределы».

    Ранее Лукашенко заявил о вероятности развязки конфликта на Украине в 2025 году, подчеркнув необходимость учета позиций России и Европы в будущих переговорах.

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    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

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    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • «Война закончится, когда подешевеет нефть»

      Новый президент США Дональд Трамп считает, что военный конфликт вокруг Украины закончится, когда рухнут мировые цены на нефть. И он, Трамп, намерен цены на нефть обрушить. Как это связано с Украиной?

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой – и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

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    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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