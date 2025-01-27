Если Трамп отнимет Гренландию у Дании, то это будет прекрасная иллюстрация ровно к тому, чем начинается «Россия и Европа» Данилевского. В 1864 году Пруссия и Австрия нападают на Данию и оттяпывают у нее 2/5 территорий. И что? Да ничего!10 комментариев
Российские бойцы уничтожили 7,2 тыс. солдат ВСУ за неделю
Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР
Российские военные за неделю уничтожили свыше 7,2 тыс. украинских солдат и наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР, с наибольшими потерями в Харьковской области.
Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.
Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.
За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил об ударе по скоплению Вооруженных сил Украины в Одесской области. Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Ленинский районный суд Курска арестовал военного ВСУ Евгения Фабрисенко, подозреваемого в убийствах и изнасилованиях шести женщин в селе Русское Поречное Курской области.