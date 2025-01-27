Эксперт сообщил об уничтожении свыше 7,2 тыс. солдат ВСУ на границе ЛНР

Tекст: Денис Тельманов

Российские военнослужащие за неделю уничтожили более 7,2 тыс. солдат ВСУ и иностранных наемников на границах Луганской Народной Республики, пишет ТАСС. По словам военного эксперта Андрея Марочко, большинство потерь были понесены украинской стороной в Харьковской области.



Эксперт отметил, что с 18 по 24 января 2025 года вооруженные формирования Украины потеряли более 7 240 боевиков в зонах ответственности группировок 'Север', 'Юг' и 'Запад'. По его словам, это на 60 больше по сравнению с предыдущей неделей. Наибольший ущерб был нанесен в зоне ответственности войск 'Запад'. Марочко также подчеркнул увеличение потерь в зоне ответственности 'Север'.

За тот же период российские силы уничтожили 20 танков, что на 14 больше, чем за предыдущую неделю, а также 100 орудий полевой артиллерии, 6 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 21 полевой склад с боеприпасами и свыше 300 боевых машин противника.

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