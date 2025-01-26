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Минобороны заявило об уничтожении двух БЭК ВСУ в Черном море
Черноморский флот РФ уничтожил два безэкипажных катера у берегов Крыма
Утром 26 января огневые средства Черноморского флота России уничтожили два безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, которые следовали в направлении Крымского полуострова.
Как передает РИА Новости, Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров Черноморским флотом. Инцидент произошел утром 26 января в северо-западной части Черного моря. Катера следовали в направлении Крымского полуострова.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Черноморский флот России уничтожил три украинских безэкипажных катера в северо-западной части Черного моря, что было подтверждено Министерством обороны России, которое сообщило об уничтожении катеров ВСУ при попытке атаки российских гражданских судов. Также российские Вооруженные силы поразили объект энергетики военно-промышленного комплекса Украины и место сборки безэкипажных катеров.