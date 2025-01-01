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ЧФ уничтожил три украинских безэкипажных катера
Силами ЧФ в среду уничтожены три безэкипажных катера ВСУ, сообщили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 650 самолетов, 283 вертолета, 39047 беспилотников, 590 ЗРК, 20127 танков и других бронемашин, 1504 боевые машины РСЗО, 20120 орудий полевой артиллерии и минометов, 29685 единиц спецтехники.
Ранее в Минобороны сообщили, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение месту сборки безэкипажных катеров.
Накануне Минобороны также отчиталось об уничтожении катеров ВСУ в Черном море.