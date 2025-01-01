ЧФ уничтожил три украинских безэкипажных катера

Номинации на прокачку газа через Украину на начало января оказались нулевыми

Первые номинации на прокачку российского газа через Украину в 2025 году оказались нулевыми

Tекст: Вера Басилая

На 17.22 мск было зафиксировано, что через газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области заявки на транспортировку газа упали до нуля по сравнению с предыдущим днем. Поставки через ГИС «Сохрановка» были прекращены еще в 2022 году по инициативе Киева из-за форс-мажора, передает

ТАСС.

Номинации по транспортировке газа из Украины в направлении Словакии и Молдавии также оказались нулевыми. Таким образом, ни российский «Газпром», ни европейские компании и трейдеры не заказали прокачку газа через Украину на 1 января. На сайте ОГТСУ ожидаются обновленные заявки, но вероятность их изменения мала.

Контракт на транзит российского газа через украинскую территорию истекает утром 1 января 2025 года. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что нового контракта не будет заключено, поскольку времени на это недостаточно.

Ранее стоимость газа в Европе превысила 536 долларов за тыс. куб. м на фоне ожиданий прекращения транзита через Украину.

До этого цена газа в Европе выросла на 5% после сообщения о предстоящем прекращении транзита через Украину.

Словакия предупредила о вреде для Европы из-за остановки транзита газа из России, которая приведет к росту цен.