Украина отказалась от бронемашин «Дозор-Б» в пользу польского аналога

Минобороны Украины закупает для ВСУ польские бронемашины Oncilla, которые созданы на базе украинского «Дозора-Б». От оригинального украинского броневика войска отказались, сообщает департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники минобороны Украины.

«Министерством обороны Украины, согласно государственному оборонному заказу на 2018 и 2019 годы, осуществляется закупка польских бронетранспортеров 4х4 Oncilla (аналог ТКБМ «Дозор-Б»)», – передает УНИАН сообщение департамента.

Отмечается также, что с 2017 по 2019 годы минобороны так и не закупило ни одной единицы бронемашины «Дозор-Б», которая разработана харьковским КБ имени Морозова и производилась на Львовском бронетанковом заводе.

В 2016-м ВСУ получили первую и единственную партию ТКБМ «Дозор-Б» в составе 10 бронемашин. После этого директор львовского завода сообщил, что на предприятии больше не занимаются производством этой машины.

Директор информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергей Згурец также рассказал о недостатках украинской бронемашины.

«Недостатков было около семи. Они касались температуры в отделении десанта, которая была выше, чем нужно. Они касались шумов, превышающих допустимый уровень. Они касались определенным образом превышений массы, которая была определена техническим заданием», – пояснил эксперт.

При этом польский броневик Oncilla создан на базе украинского «Дозора» – Польша купила у Украины лицензию на его производство. Впервые «Онциллу» представили в 2013 году, спустя девять лет после презентации украинской разработки, однако это не помешало полякам превзойти украинский аналог.

«По оценке военных, которые эксплуатировали «Онциллу», машина собрана более качественно, более просторная компоновка внутри. Машина не шумная внутри, тормозная система удовлетворяет, зарядка идет изнутри», – отметил руководитель Ассоциации производителей вооружения и военной техники Украины Руслан Джалилов.

Напомним, бронемашину «Дозор-Б» из-за ее недостатков на Украине прозвали «Позором» – в частности, в районе двигателя этой машины были обнаружены большие трещины.