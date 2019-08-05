США предупредили Анкару об угрозе безопасности Турции в случае вторжения в Сирию

Любые несогласованные военные операции Турции, в том числе на северо-востоке Сирии, подорвут совместные усилия Анкары и Вашингтона по обеспечению безопасности в пограничной зоне, сообщила глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По словам Ортэгус, США серьезно обеспокоены планами Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии и считают подобные действия неприемлемыми, передает ТАСС.

«Такие односторонние военные действия на северо-востоке Сирии вызывают серьезную обеспокоенность, особенно когда американские военнослужащие могут находиться поблизости, пока продолжаются наши и местные сирийские партнерские операции против остатков ИГ* (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство*»)», – заявила глава пресс-службы Госдепартамента США.

«Мы сочли бы любое подобное действие неприемлемым и таким образом вновь призываем Турцию работать с нами над совместным подходом», – подчеркнула дипломат.

Ортэгус отметила, что США «продолжают интенсивные дискуссии с Турцией о зоне безопасности». «Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны (...). Любые несогласованные военные операции Турции подорвут этот общий интерес», – пояснила глава пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

Таким образом Госдеп отреагировал на заявление президента Турции Тайипа Эрдогана о намерении турецкой армии провести операцию на северо-востоке Сирии, к востоку от реки Евфрат. По его словам, турецкая сторона оповестила об этом Россию и США. О сроках начала предполагаемой операции турецкий президент не сообщил.

Территория восточнее Евфрата в настоящее время контролируется курдскими отрядами самообороны, которых поддерживают США.

Напомним, в четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в провинции Идлиб при выполнении боевиками ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

В субботу запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» отказалась вывести боевиков из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Более того, засевшие в Идлибе боевики, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжили обстрелы сирийских провинций.