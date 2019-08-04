Названа причина смерти Вилли Токарева

Российские СМИ раскрыли причину смерти певца, автора-исполнителя песен в жанре русский шансон Вилли Токарева, ушедшего из жизни в возрасте 84 лет.

По информации телеканала «РЕН ТВ», шансонье скончался в одном из онкологических центров Москвы.

Сообщается, что он обратился в клинику 2 июля и был госпитализирован.

О смерти Токарева стало известно ранее в воскресенье. Кончину артиста подтвердил его сын Артем.

В репертуар артиста входят песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья» и другие.