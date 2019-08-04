Умер Вилли Токарев

Российский певец, автор-исполнитель песен в жанре русский шансон Вилли Токарев ушел из жизни в возрасте 84 лет. Смерть артиста подтвердил его сын Артем.

«Моего папы больше с нами нет, сейчас решаем вопрос с прощанием и похоронами», – приводит его слова ТАСС.

Вилли Токарев родился 11 ноября 1934 года на хуторе Чернышев (Северо-Кавказский край РСФСР, ныне – на территории Шовгеновского района Республики Адыгея) в семье колхозников Ивана Васильевича Токарева и Марии Николаевны Подколзиной. Детство провел в Каспийске (Дагестанская АССР, ныне – Республика Дагестан).

В конце 1940-х – начале 1950-х годов работал котельным машинистом на танкере, прошел срочную службу в Советской армии.

Окончил музыкальное училище при Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В первой половине 1970-х годов выступал в одном из ресторанов Мурманска.

В 1974 году по израильской визе эмигрировал в США. Работал в Нью-Йорке курьером и таксистом, выступал как певец в ресторанах, а в 1979 году выпустил первую музыкальную пластинку. Известность в русскоязычной иммигрантской среде получил благодаря второй пластинке, «В шумном балагане», вышедшей в 1981 году. Стал американским гражданином, основал студию One Man Band, записал около 20 альбомов.

В 1989 году по приглашению Госконцерта приехал в СССР, провел гастрольный тур по 70 городам. Впоследствии выступал с концертами в разных странах мира. С 2000-х годов преимущественно проживал в России, получил российское гражданство.

В репертуар артиста входят песни разных жанров: бытовые и лирические композиции, городской шансон, юмористические куплеты, посвящения и другие. Среди наиболее известных: «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Нью-йоркский таксист», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились», «В твой день рожденья» и другие.

Был женат на Юлии Бединской. От брака с ней – дочь Эвилина (родилась в 2000 году) и сын Милен (2003). От предыдущих браков – сыновья Антон и Алекс.