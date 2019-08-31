Зеленский заявил о попытках предыдущей власти помешать его общению с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министерство иностранных дел Украины, сформированное при Петре Порошенко, пыталось помешать его общению с Владимиром Путиным по вопросу арестованных в России украинских моряков.

«Тут была напряженная атмосфера в СМИ, особенно в МИД: они очень не хотели допустить разговора с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня – человеческий. (В МИД Украины считали) не дай бог они (моряки) вернутся из-за разговора с Путиным», – рассказал Зеленский в интервью каналу «1+1», передает ТАСС.

Он также отметил, что к нему неоднократно обращались родственники арестованных в России моряков и просили поспособствовать их возвращению на родину. Зеленский уточнил, что именно поэтому он решил пойти на прямой контакт с президентом России.

«Я решил ему позвонить, мы познакомились, у нас был разговор примерно три минуты. Мы говорили о возвращении наших парней, о следующих шагах и о ситуации в Донбассе. Он сообщал информацию, которой он владеет, я говорил об информации, которую знаю я, это разные информации», – сообщил президент Украины, подчеркнув, что разговор с российским коллегой получился «предметным» и им удалось решить, «каким образом и в какой срок они должны вернуть парней».

Второй разговор с Владимиром Путиным был посвящен конфликту в Донбассе. При этом Зеленский заявил, что Путин во время второго телефонного разговора «сказал, что были раньше такие отношения (между Россией и Украиной), ни о каких встречах (речи) не может быть», передает РИА «Новости».

Кроме того, украинский президент сообщил, что его третий контакт с Путиным состоится в рамках нормандского саммита: «Мы это проговорили на втором звонке, и то, что мы продолжим третий раз – это будет наша в нормандском формате личная встреча, нашей стороной она была запланирована».

Зеленский выразил уверенность, что в присутствии западных лидеров «мы можем договориться и подписаться, что самое важное».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва подтверждает прогресс по переговорам об обмене задержанными гражданами России и Украины.

Также сообщалось, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о существовании «небывалого окна возможностей» по ситуации на Украине и подчеркнул необходимость проведения встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина).

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