Появилось видео допроса признавшейся в убийстве годовалого сына

Следственные органы Башкирии опубликовали видео следственных действий с матерью найденного мертвым ребенка. Женщина рассказала следователям, что убила сына, «чтобы он не голодал».

Видеозапись со следственных действий опубликована управлением СК по Башкирии в YouTube. На видео женщина рассказывает следователям подробности преступления. В руках она держит куклу, завернутую в одеяло.

«Говорила, что люблю, что все будет хорошо, все время так говорила», – сказала она во время следственных действий.

На видеозаписи женщина также называет причину убийства сына: «Чтобы не был голодным, чтобы не плакал».

Напомним, 28-летняя жительница башкирского села Исмаилово сообщила в полицию о пропаже годовалого ребенка. По ее словам, она легла спать с двумя детьми, а утром не обнаружила в колыбели младшего сына.

Спустя двое суток ребенка нашли мертвым. Следователям женщина призналась в убийстве. В Следственном комитете сообщали, что она задушила ребенка и закопала тело, обернутое в одеяльце.

Позже она объяснила свой поступок материальными трудностями.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом происшествии.