Россияне стали экономить на цветах к Дню знаний

Эксперты ассоциации «Теплицы России» накануне Дня знаний проанализировали ситуацию на рынке цветов. Они выяснили, что продажи букетов к 1 сентября ежегодно снижаются примерно на 10-15%.

«Цветы к 1 сентября меняют свое назначение и становятся не подарком учителю, а просто неким символом этого праздника. Еще три-пять лет назад рост продаж в этот период составлял 50-60%, сейчас – не более 30% по сравнению с продажами первой половины августа», – сказала член ассоциации, директор тепличного комплекса «Подосинки» Юлия Чарышкина, передает «Интерфакс».

Она уточнила, что причиной этого стало снижение покупательской способности населения, рост цен на канцтовары и одежду для учащихся, повышение стоимости обучения. Чарышкина подчеркнула, что рост цен на цветы связан с курсом валют, тарифами на энергию и газ, а «покупатель не всегда готов платить за все это».

Отмечается, что сейчас россияне не только реже покупают цветы, но и выделяют на покупку букета меньше денег.

Член совета директоров ассоциации «Теплицы России», генеральный директор ООО «Да! Роза» Александр Литвиненко рассказал, что повышение розничных цен в период празднования 1 сентября зависит от цен на импортные цветы на аукционах: «Иностранные поставщики немного повышают цены, зная, что 1 сентября в России цветочный праздник. Отечественные поставщики практически не повышают цены к этой дате. Но в среднем повышение цен в рознице ко Дню знаний составляет не более 15%».

Кроме того, президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников считает, что цветочной отрасли России необходима господдержка. «Без господдержки в налоговой и таможенной сферах, а также без доступных кредитов отечественным цветоводческим предприятиям грозит банкротство», – заявил он.

Объем цветочного рынка России составляет 3,5 млрд долларов в год, а доля импортной продукции на нем – 85-90%.

По мнению Чарышкиной, при поддержке государства доля отечественных цветов на рынке может увеличиться до 30-40%, а в долгосрочной перспективе – до 60%.

Ранее в Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал», в рамках которого родителям будут выделять дополнительные средства для покрытия расходов на сбор ребенка в школу.

Однако член комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко и председатель комитета Вячеслав Никонов, комментируя предложение, заявили газете ВЗГЛЯД, что государство и так помогает нуждающимся семьям накануне 1 сентября, и финансовая помощь для сбора ребенка в школу нужна далеко не всем российским родителям.