В Польше объявили сроки обретения независимости от российского газа

Польша получит независимость от российского газа через пять лет, об этом сообщил уполномоченный правительства страны по энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

«Через 5 лет, или в 2024, году мы будем иметь функционирующий, используемый газопровод Baltic-Pipe из Норвегии, мы будем иметь на 50% расширенный терминал сжиженного газа в Свиноуйстье», – сказал Наимский в эфире Польского радио, передает РИА «Новости».

Он добавил, что этот газопровод позволит стране обрести независимость от поставок из России.

«Мы будем иметь СПГ из Катара, США, откуда угодно», – отметил чиновник.

Ранее в пятницу сообщалось, что Польша, США и Украина собрались подписать соглашение о поставках газа. В польской нергетической компании PGNIG сообщали, что Варшава будет продавать Киеву сжиженный природный газ, который страна закупает у Соединенных Штатов.