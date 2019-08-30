Турция заявила о нежелании отказываться от F-35

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о приверженности Анкары соглашению с США по программе производства истребителей F-35, однако в случае отказа Вашингтона поставлять эти самолеты будет рассматривать альтернативы.

«Мы никогда не говорили, что покупаем самолеты у России, мы являемся частью программы F-35 и все еще придерживаемся ее. Мы хотим купить F-35, но если мы не сможем это, то будем искать альтернативы. Не исключаем никаких вариантов, не обязательно это должна быть только Россия», – заявил Чавушоглу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что проводит переговоры о поставках российских истребителей Су-57.

Напомним, покупка новейших российских систем ПВО стала причиной международного скандала между Турцией и США.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о спорах в США по поводу того, надо ли вводить санкции против Турции из-за С-400.

Позже США от требований к Турции не покупать С-400 перешели к требованию не вводить их в строй.