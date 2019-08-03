Сотрудник Росгвардии попал в больницу после акции в центре Москвы

Сотрудник Росгвардии получил ранение во время несанкционированной акции в центре Москвы, сообщил представитель службы Валерий Грибакин.

«Сегодня на Пушкинской площади в Москве в ходе обеспечения общественного порядка сотрудник Росгвардии получил травму в результате противоправных действий одного из участников несанкционированной акции», – цитирует его «Интерфакс».

По словам Грибакина, мужчина оказал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и травмировал его.

По информации ведомства, пострадавший был доставлен в больницу на скорой помощи. Подозреваемого в нападении задержали и передали сотрудникам полиции.

В субботу в 14 часов в центре Москвы началась очередная несогласованная акция оппозиции. Как сообщили в МВД, в митинге приняли участие порядка 1500 человек, за нарушение общественного порядка были задержаны около 600 человек.

Во время акции полиция задержала одного из организаторов, незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь.

Политолог рассказал газете ВЗГЛЯД, почему несанкционированная акция в центре Москвы провалилась.

Напомним, ряд московских оппозиционных деятелей оказались не допущены к намеченным на осень выборам в Мосгордуму. В их подписных листах обнаружили брак, в том числе из-за «мертвых душ».