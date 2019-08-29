Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми

В Санкт-Петербурге двух матерей и их детей местные жители прогнали с детской площадки своего двора.

Инцидент, произошедший в одном из дворов на Английском проспекте, сняла на телефон одна из женщин, сообщает «Вести.RU».

На записи видно, как мужчина оскорбляет пришедших женщин. Он также заявляет, что является жильцом дома, а чужакам в их дворе не место.

Его поддерживает соседка, которая объясняет, что люди заплатили большие деньги за детскую площадку, а женщины привели на нее пятерых детей.

Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.