Названа цена полета на аэротакси в Москве

Цена за 15-минутный полет на аэротакси в Москве составит около 2,7 тыс. рублей, сообщил гендиректор «ВР-Технологии» (входит в «Вертолеты России») Александр Охонько.

«Здесь в Москве мы с компанией «Яндекс» в партнерстве определили цену не дороже 3 тыс. рублей. Это такси бизнес-класса. Мы говорим о цене 2,7 тыс. рублей как цене, на которую мы ориентируемся по себестоимости на одно пассажиро-место за 15-минутный полет», – передает его слова ТАСС.

Охонько отметил, что этого достаточно для того, чтобы долететь до Шереметьево из центра столицы.

«Яндекс.Такси» совместно «Вертолетами России» подписали соглашение о создании городской системы аэротакси.