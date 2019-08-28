Первую беспилотную «Ласточку» представили в России

РЖД впервые показали на испытательном кольце в Щербинке беспилотный электропоезд «Ласточка».

Как сообщил источник, поезд автоматически затормозил перед манекеном на путях, изображающим человека, передает РИА «Новости». На борту «Ласточки» находились вице-премьер Максим Акимов и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Уважаемые коллеги, мы только что совершили первый проезд по нашему технологическому полигону на поезде «Ласточка» в абсолютно беспилотном режиме. Отработав не только технологии общения подвижного состава с дорогой, все технологии, в которых задействовано техническое зрение, управляя движением состава абсолютно без участия человека, но и технологии дистанционного управления. Мы оттестировали внештатную ситуацию, связанную с нахождением человека на пути, и в этом случае техника тоже безошибочно отработала, подавая сигналы и вовремя остановившись», – сообщил Акимов после поездки.

«С сегодняшнего дня мы перешли к беспилотным технологиям... По международным стандартам существует четыре уровня работы в беспилотном режиме. Мы на сегодняшний момент оттестировали третий уровень», – сказал Белозеров.

Напомним, в сентябре 2016 года глава РЖК Олег Белозеров, представляя президенту России Владимиру Путину поезда Московского центрального кольца, сообщил, что в компании планируют через пять-шесть лет запустить беспилотные поезда на новом МЦК.