Гидрографы открыли пять новых российских островов в Арктике

Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых российских островов в Арктике, сообщила пресс-служба флота.

В СФ заявили, что обнаруженные острова ранее были замечены из космоса, передает РИА «Новости».

«Площадь объектов варьируется от 900 до 54,5 тыс. кв. метров. На новых островах проведена топографическая съемка, они подробно описаны и сфотографированы», – отмечается в сообщении.

Найденные острова находятся в бухте Визе на западном – Карском морском побережье острова Северный Новой Земли в районе ледника Вылки (Нансена). Впервые эти острова были обнаружены в 2016 году при анализе спутниковых снимков бухты Визе. Предполагается, что острова ранее были скрыты ледником.

Напомним, в октябре 2017 года сообщалось, что за последние пять лет экспедиции Управления навигации и океанографии Минобороны России открыли 11 островов и шесть проливов в морях Арктики.