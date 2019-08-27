Блогеры высмеяли посвященные аварийной посадке A321 футболки

В Сети раскритиковали авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая выпустила футболки, посвященные аварийной посадке пассажирского лайнера в поле возле подмосковного аэродрома Жуковский, с ошибкой в изображении.

«Уральские авиалинии» попытались успеть в хайп, но получилось не очень. Опоздали и опозорились. На футболке видим выпущенные шасси, которые в реальности не были выпущены при посадке на поле, и видим категорически не верное расположение стабилизаторов над килем. Эдакий мутант получился из Airbus A321 и условного Ту-134. «Уральские авиалинии» и их новый самолет – Ту-321.Срамота!» – пишет Telegram-канал «Темы. Главное».

«Что за самолет изображен? Крыло не А321 и стабилизаторы над килем, и шасси не выпускали», – заметил недочеты один из пользователей Instagram.

«Почему же самолет не А321? Да и шасси тут неправдоподобно», – добавил еще один пользователь.

Ранее магазин сувенирной продукции телеканала RT также начал продажу футболок с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященных аварийной посадке пассажирского лайнера в поле возле подмосковного аэродрома Жуковский.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

16 августа президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

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