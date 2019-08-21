Магазин сувенирной продукции телеканала RT начал продажу футболок с надписью «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы», посвященных аварийной посадке пассажирского лайнера в поле возле подмосковного аэродрома Жуковский.

Написанная на футболке фраза принадлежит бортпроводнику лайнера А321 «Уральских авиалиний» Дмитрию Ивлицкому. Так он направлял пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле в Подмосковье 15 августа.

Стоимость футболки «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» в магазине RT составляет 1190 рублей.

Напомним, 15 августа самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку возле подмосковного аэропорта Жуковский. В оба двигателя взлетавшего лайнера попали чайки, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.

Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили воздушное судно на кукурузном поле. На борту находились 226 пассажиров, все были эвакуированы.

16 августа президент Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

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