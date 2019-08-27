Установлена родственная связь между жертвами монгольского нашествия на Русь

Ученые доказали близкое генетическое родство между погребенными в одном из массовых захоронений жителями и защитниками Ярославля, которые погибли во время захвата города армией монгольского Хана Батыя в XIII веке.

Специалисты из Института археологии Российской академии наук и Московского физико-технического института утверждают, что армия Батыя вырезала местное население целыми семьями, передает РИА «Новости».

Антропологи изучили останки 15 погребенных в захоронении на территории древней усадьбы и установили, что трое являлись членами одной семьи разных поколений. Позже это подтвердил и генетический анализ.

«Благодаря генетическому анализу мы смогли установить точное родство и выяснили, что в одном из захоронений находились останки семьи из трех поколений. По данным антропологов, это были бабушка старше 55 лет, ее дочь 30-40 лет и внук – молодой мужчина около 20 лет. Еще один представитель этой семьи, родственник по женской линии, был погребен в соседнем коллективном захоронении» – рассказала замдиректора Института археологии Ася Энговатова.

Обнаруженные останки в большинстве случаев имели признаки насильственной смерти. На костях ученые заметили травмы, некоторые останки обгорели, что указывает на следы городского пожара.

В институте отмечают, что реальные масштабы трагедии в Ярославле после нападения войск Батыя открылись совсем недавно, когда в 2005 году начались раскопки перед восстановлением Успенского собора.

«Менее чем за пять лет в Ярославле, о разгроме которого ничего не говорилось в летописях, было найдено самое большое число могил – девять массовых погребений и более 300 захоронений людей, умерших насильственной смертью», – отметила пресс-служба института.

По словам Энговатовой, войска Батыя в первой трети XIII века завоевали Китай, Среднюю Азию, Кавказ, Волжскую Булгарию и ту часть Русской равнины, на которой располагался Ярославль.

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