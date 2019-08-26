Навальный раскритиковал идеи Гудкова и Ходорковского по выборам в Мосгордуму

Блогер Алексей Навальный раскритиковал предложения экс-главы нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова по поводу избирательной стратегии на выборах в Мосгордуму.

«Скажем, есть четыре человека по Москве – они хорошие, высказались за политзаключенных. Но что мы говорим людям, если в их районах нет такого кандидата? Портить бюллетень, бойкотировать? Возможность победить единороссов есть только тогда, когда мы все вместе принимаем какую-то единую стратегию», – заявил Навальный в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По словам блогера, стратегия выборов должна быть максимально простой и понятной для людей, не желающих глубоко погружаться в избирательный процесс.

«Не существует какой-то мегасложной системы на выборах. Невозможно, как предлагает Дмитрий Гудков, делать черные и белые списки. Наша задача – сагитировать миллион человек. Дать им стратегию, которую сможет использовать простой человек», – заявил Навальный.

Он призвал регистрироваться в системе «Умного голосования», в рамках которой сотрудники штаба Навального предлагают в каждом округе кандидатов, якобы имеющих наибольшие шансы победить выдвиженца «Единой России».

Блогер предложил воспринимать региональные выборы 8 сентября, в частности выборы депутатов Мосгордумы, как референдум о доверии партии власти.

«То, что сейчас происходит в Москве, это не выбор Иванова, Петрова, а референдум о доверии. О том, доверяем мы действующей партии власти или нет. Моя стратегия в том, что мы должны прийти и проголосовать против партии власти. Это плебисцит», – заявил Навальный.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Напомним, ранее бывший чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров раскритиковал проект Навального «Умное голосование», обвинив блогера в аморальности и «сливе» протеста. Бывший глава нефтяной компании ЮКОС Михаил Ходорковский также жестко раскритиковал проект Навального «Умное голосование».