Владелец и техдиректор турецкого отеля, где пострадала девочка из России, задержаны

В турецком Бодруме задержаны технический директор и владелец отеля, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка из России.

Об этом сообщает «Вести.RU».

Напомним, 18 августа девочка 2007 года рождения в бассейне отеля «Санхилл» города Бодрум оказалась затянута насосом на дно бассейна. Чтобы извлечь ее со дна, пришлось выломать часть трубы.

Позже дипломат генконсульства России в Анталье сообщил, что пострадавшая находится в критическом состоянии. Однако пока врачи отказались перевозить девочку в «запредельной коме» из Турции в Россию.