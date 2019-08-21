Врачи отказались перевозить девочку в «запредельной коме» из Турции в Россию

Пострадавшая в турецком Бодруме российская девочка находится в глубокой коме, ее невозможно в ближайшее время перевезти в Россию, заявил главный внештатный специалист комитета по здравоохранению Петербурга, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов.

«Состояние, к сожалению, остается крайне тяжелым, нестабильным. Можем со всей ответственностью сказать, что в настоящий момент, мы согласимся с нашими турецкими коллегами, транспортировка может ухудшить состояние и пока она невозможна даже в пределах стационара, не то чтобы пределах межгосударственных», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что за жизнь ребенка ведется ежеминутная борьба.

«Это кома, можно сказать глубокая кома, запредельная», – рассказал Копылов.

Он отметил, что девочка как минимум четыре раза пережила клиническую смерть, однако «некоторых успехов» в лечении турецкие врачи добились. Сейчас улучшено состояние дыхательной недостаточности, однако у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга, а также сердечная недостаточность.

«Доктора надеются, что завтра состояние позволит транспортировать ребенка и провести визуализацию центральной нервной системы, провести КТ и МРТ, которые еще не проведены и которые бы позволили более детально оценить состояние», – добавил Копылов.

Врач отметил, что вопрос выезда петербургских врачей в Турцию будет решаться на уровне комитета здравоохранения. В пресс-службе врио главы Санкт-Петербурга Александра Беглова сообщили, что власти города готовы оказать всю необходимую помощь семье пострадавшей девочки.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя россиянка, которую затянуло в трубу на дне бассейна в Турции, находится в критическом состоянии. Девочку 2007 года рождения 18 августа в бассейне отеля «Санхилл» города Бодрум оказалась затянута насосом на дно бассейна. Чтобы извлечь ее со дня, пришлось выломать часть трубы. К тому моменту девочка уже не дышала.