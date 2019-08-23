Михалков отложил съемки нового фильма из-за операций

Режиссер Никита Михалков сообщил, что может не успеть начать съемки фильма «Шоколадный револьвер» в 2019 из-за нескольких операций на ноге. Об этом сам режиссер рассказал на крымском фестивале «Таврида-Арт», где он появился на костылях.

«Если Господь управит, в конце декабря или с 10 января мы должны начать», – приводит словам Михалкова «Интерфакс».

По словам режиссера, ему пришлось провести 39 часов под наркозом и перенести несколько операций после того, как при замене сустава ему была занесена инфекция.

Михалков добавил, что новый фильм может выйти в прокат в 2021 году, при том, что ранее съемки картины планировалось начать в январе 2019 года.

О проблемах со здоровьем режиссер сообщал еще в октябре прошлого года, тогда ему пришлось перенести две операции на бедре.