Медведь задрал 12 лошадей депутата Госдумы

Медведь убил 12 лошадей на ферме депутата Госдумы Сергея Веремеенко в Тверской области.

«В лесах Тверской области медведи выходят к людям. Их становится очень много, этот медведь появился рядом с конефермой. Будьте осторожны!», – написал Веремеенко в Instagram.

Также депутат опубликовал видео с последствиями прихода медведя.

Сергей Веремеенко стал депутатом Государственной думы в 2018 году. Он является членом комитета Госдумы по транспорту.

Ранее сообщалось, что медведь убил грибника в Хабаровском крае.