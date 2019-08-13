Медведь убил грибника в России

В поселке Сулук в Верхнебуреинском районе Хабаровского края мужчина погиб при нападении медведя, зверя застрелили, сообщили в региональном управлении МВД.

«Установлено, что житель села пошел за грибами, оставил свой телефон дома, предупредив жену, что пойдет недалеко. Позже работники дорожной службы проезжали и увидели следы волочения и крови. Там лежал труп мужчины, рядом находился медведь, который вел себя агрессивно. Дорожники позвонили главе администрации, он вызвал охотника. Когда тот прибыл на место, зверь еще был там. Медведя застрелили и вызвали полицию», – передает РИА «Новости» сообщение управления.

Там добавили, что по факту инцидента ведется проверка, результаты которой будут переданы следствию.

В УМВД уточнили, что нападение медведь напал на мужчину за пределами поселка.

Напомним, в мае на Камчатке обнаружили мертвого мужчину, возле которого лежал труп медведя. На теле погибшего были обнаружены раны, характерные для нападения хищников: повреждения головы и конечностей.