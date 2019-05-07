Мужчина найден мертвым возле убитого медведя на Камчатке

На Камчатке обнаружили мертвого мужчину, возле которого лежал труп медведя, сообщает региональное Следственное управление.

Об инциденте стало известно 4 мая. Тогда поступило сообщение о нападении медведя на 51-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, сообщается на сайте СК.

По предварительным данным, вместе с друзьями мужчина устроил лагерь для рыбалки в Усть-Большерецком районе между реками Утка и Митога.

«Четвертого мая 51-летний мужчина направился на участок, расположенный в одном километре от лагеря, где имелся сигнал сотовой связи, и не вернулся. Друзья мужчины на том месте обнаружили медведя, которого убил охотник», – говорится в сообщении.

На теле погибшего были обнаружены раны, характерные для нападения хищников: повреждения головы и конечностей.

В настоящее время следователи выясняют обстоятельства гибели местного жителя, также проводится экспертиза.

В сентябре прошлого года мужчина с корзинкой, собиравший ягоды, отбился от гималайского медведя в Хабаровском крае.