Названа причина возвращения самолета после вылета в аэропорт Самары

Самолет авиакомпании Smartavia, выполнявший рейс в Санкт-Петербург, вернулся в четверг вечером в аэропорт Самары из-за неисправности кондиционера, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

В прокуратуре рассказали, что самолет вылетел из аэропорта Курумоч согласно расписанию в четверг в 21.10 (20.10 мск) и уже в 23.40 (22.40 мск) возвратился в аэропорт Самары в связи с неисправностью системы кондиционирования салона, передает РИА «Новости».

Там сообщили также, что на борту находились 154 пассажира, в том числе 16 детей. В пресс-службе аэропорта рассказали, что рейс в Санкт-Петербург отправился в пятницу в 5.30 (4.30 мск).

Напомним, в конце июля «Суперджет» с 97 пассажирами экстренно приземлился в Самаре.

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