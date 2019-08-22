Хирурга во Франции заподозрили в изнасиловании более 200 детей

Во Франции 66-летнего хирурга Жоэля ле Скуарнека подозревают в педофилии, сообщает The Times.

По версии следствия, мужчина на протяжении 30 лет мог совершить насильственные действия сексуального характера в отношении 200 – 250 детей, находившихся под наркозом, сообщает НТВ.

Отмечается, что впервые хирурга арестовали в 2017 году по обвинению в изнасиловании двух девочек четырех и шести лет, а во время обыска в его доме нашли дневники, где были записи с 1990-х годов о сотнях преступлений в отношении детей-пациентов.

Однако мужчина все обвинения отрицает, заявляя, что в дневниках были «всего лишь его фантазии». При этом он выразил готовность признать некорректное поведение в отношении нескольких потерпевших, но уверяет, что насилия не совершал.

Кроме того, сообщается, что в 2005 году хирург уже был судим за хранение порнографии со сценами сексуального насилия над детьми, однако это не помешало ему продолжить работу детским хирургом.

Ранее в США в тюрьме покончил с собой миллиардер Джеффри Эпштейн, который в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. По версии следствия, дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию.